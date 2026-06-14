भारत-फ्रांस द्विपक्षीय वार्ता में इनोवेशन, व्यापार और निवेश पर हुई चर्चा, मैक्रों बोले- नया अध्याय शुरू कर रहे हैं हम

नीस, 14 जून (आईएएनएस)। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीस शहर में विला केर्लियोस का दौरा किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें इनोवेशन, व्यापार और निवेश, सस्टेनेबिलिटी, सुरक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे भी बैठक में हुई बातचीत का हिस्सा रहा।

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राष्ट्रपति मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "अपने प्यारे मित्र नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज नीस से लेकर पेरिस में जी7 एवियन और वीवाटेक तक, यह सातवां दौरा फ्रांस-भारत साझेदारी की असाधारण ताकत को दिखाता है। हम अपने लोगों के लिए प्रतिभा, निवेश और ठोस समाधानों के लिए एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं।"

वहीं, भारत और फ्रांस ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के नेतृत्व में द्विपक्षीय बैठक की। ईरान और अमेरिका की वजह से विश्व में हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की।

इस बैठक से संबंधित जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "भारत-फ्रांस साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक और कदम! पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की, जहां उन्होंने भारत-फ्रांस विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुए विकास की समीक्षा की। नेताओं ने इनोवेशन, व्यापर और निवेश, सस्टेनेबिलिटी, सुरक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की।"

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि बैठक में इनोवेशन और एआई, विज्ञान और अंतरिक्ष, स्टार्टअप्स और फिनटेक, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में कई नतीजे सामने आए। दोनों नेताओं ने खास अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए।

बता दें कि पीएम मोदी फ्रांस में दो शहरों का दौरा करने वाले हैं। अपने छह दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री नीस पहुंचे। नीस से वह स्लोवाकिया जाएंगे और फिर वहां से पेरिस पहुंचेंगे। पीएम मोदी 16-17 जून को फ्रांस के एवियन में जी7 समिट में हिस्सा लेंगे। यहां उनके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की भी उम्मीद है।

--आईएएनएस

केके/डीएससी