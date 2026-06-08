भारत-चीन संबंध में पाकिस्तान के रुकावट बनने वाले सवाल पर चीनी राजदूत फेइहोंग बोले- 'हमारे लिए बेहद खास हमारे पड़ोसी'

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने भारत और पाकिस्तान के साथ चीन के संबंधों पर बड़ा बयान जारी किया। चीनी राजदूत फेइहोंग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चीन अपने पड़ोसी देशों को काफी अहमियत देता है। इसके साथ ही उन्होंने भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए अपने आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए सुझाव दिया।

Read More

एक मीडिया कार्यक्रम में जब चीनी राजदूत से यह पूछा गया कि क्या पाकिस्तान, चीन और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने में एक बड़ा रुकावट बना हुआ है? इस पर भारत में चीन के राजदूत ने कहा, "आप जानते हैं, चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को ज्यादा अहमियत देता है। दुश्मनी, ईमानदारी, आपसी फायदे और सबको साथ लेकर चलने के उसूलों पर चलते हुए, चीन दक्षिण एशिया के देशों समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने सहयोग और दोस्ताना संबंध बनाए रखता है। पाकिस्तान और भारत एक-दूसरे के पड़ोसी हैं और चीन के भी पड़ोसी हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हम बस उम्मीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान बातचीत से अपने मतभेदों का हल निकालेंगे, क्योंकि भौगोलिक रूप से आप इसे एक-दूसरे से कभी अलग नहीं कर सकते। हमारे दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों से दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा और यह इस इलाके की शांति, विकास और खुशहाली बनाए रखने में भी मदद करेगा। इसलिए हम भारत और पाकिस्तान को बातचीत और बातचीत से सभी मतभेदों को सुलझाने का समर्थन करते हैं।"

बता दें, वर्तमान समय में दुनिया में कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं, जो बड़ी ही तेजी के साथ वर्ल्ड डायनेमिक्स को बदल रही है। इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में चीन अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में है। ऐसे में चीन का झुकाव भारत की तरफ भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले चीनी राजदूत ने कहा था, "भारत और चीन के बीच संबंध सुधार के नए स्तर पर पहुंच रहे हैं। सभी स्तर पर लेन-देन बढ़ गया है। आर्थिक और व्यापारिक सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। लोगों के बीच लेन-देन ज्यादा सक्रिय हो गया है।"

चीनी राजदूत शू के अनुसार, चीन और भारत के बीच व्यापार 155.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 12% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। चीन को भारत का एक्सपोर्ट 9.7% बढ़ा। चीनी राजदूत ने इसे दो बड़ी एशियाई कंपनियों के बीच आगे आर्थिक सहयोग की बहुत बड़ी संभावना का सबूत बताया। चीनी राजदूत ने कहा कि दुनिया भर में चीन का एक बेहतरीन मेलजोल वाली दुनिया का नजरिया भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम- दुनिया एक परिवार' के कॉन्सेप्ट जैसा है।

--आईएएनएस

केके/एबीएम