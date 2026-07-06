भारत-बहरीन संबंधों को मिलेगी मजबूती, जयशंकर ने विदेश मंत्री से की मुलाकात

मनामा, 6 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री (ईएएम) एस. जयशंकर ने सोमवार को बहरीन के मनामा में अपने समकक्ष अब्दुल्लतीफ बिन राशिद अल जयानी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्र में चल रहे हालात पर चर्चा की।

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मनामा, 6 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री (ईएएम) एस. जयशंकर ने सोमवार को बहरीन के मनामा में अपने समकक्ष अब्दुल्लतीफ बिन राशिद अल जयानी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्र में चल रहे हालात पर चर्चा की।

बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने बहरीन नेतृत्व का भारतीय समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने के लिए आभार जताया।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, “आज मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल्लतीफ बिन राशिद अल जयानी से मिलकर खुशी हुई। भारतीय समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की और क्षेत्र में चल रहे हालात पर विचारों का आदान-प्रदान किया।”

जयशंकर अपनी कतर की यात्रा पूरी करने के बाद बहरीन पहुंचे थे। दोहा दौरे के दौरान उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात की और कतर में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की।

यह उनके छह देशों के दौरे का दूसरा पड़ाव है। बहरीन में अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद वे कुवैत, ओमान, अमेरिका और ब्रुसेल्स की यात्रा करेंगे।

दो मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने बहरीन पर हुए हमलों की निंदा की और देश के लोगों के साथ एकजुटता जताई। पीएम मोदी ने बहरीन में रह रहे भारतीय समुदाय को दिए जा रहे लगातार समर्थन के लिए राजा का धन्यवाद भी किया।

पीएम मोदी ने 'एक्‍स' पर लिखा था, “बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा से एक उपयोगी टेलीफोन बातचीत हुई। भारत बहरीन पर हुए हमलों की निंदा करता है और इस कठिन समय में उसके लोगों के साथ खड़ा है। मैं वहां रह रहे भारतीय समुदाय को दिए जा रहे मजबूत समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं।”

यह बातचीत पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के दौरान हुई थी, जो फरवरी में तब शुरू हुआ जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान की मिसाइल क्षमता और सैन्य ढांचे को कमजोर करने के लिए संयुक्त हमले किए थे। शुरुआती हमलों में ईरान के शीर्ष नेतृत्व के कुछ वरिष्ठ अधिकारी मारे गए, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले किए और अमेरिका से जुड़े ठिकानों और खाड़ी क्षेत्र के कई देशों को निशाना बनाया।

भारत और बहरीन के बीच अच्छे और मजबूत संबंध हैं, जो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संपर्कों पर आधारित हैं। बहरीन में करीब 3,15,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी (लगभग 1.5 मिलियन) का एक बड़ा हिस्सा हैं और दोनों देशों के रिश्तों का अहम आधार हैं।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी