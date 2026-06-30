भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अपने अंतिम चरण में है: अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर

वाशिंगटन, 30 जून (आईएएनएस)। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अपने आखिरी एक या दो फीसदी चरण में है और बातचीत करने वाले बाकी मुद्दों को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि करीब 18 महीने की बातचीत के बाद यह डील जल्द ही पूरी हो जाएगी।

Read More

अमेरिका-रणनीतिक साझेदारी फोरम (यूएसआईएसपीएफ) लीडरशिप समिट में अमेरिकी राजदूत गोर ने कहा कि दोनों देशों के अधिकारियों ने समझौते को फिनिश लाइन तक पहुंचाने के लिए हाल के हफ्तों में बातचीत तेज कर दी है।

गोर ने कहा, "पिछले हफ्ते ही, अमेरिका (व्यापार प्रतिनिधि) राजदूत (जेमिसन) ग्रीर दो दिनों के लिए दिल्ली आए थे और उम्मीद है कि हम इस डील के आखिरी चरण में हैं। इस डील का ज्यादातर हिस्सा पूरा हो चुका है। दोनों तरफ से कुछ चीजें बाकी हैं, लेकिन यह उस डील का आखिरी एक या 2 फीसदी है।"

उन्होंने कहा कि बातचीत में समय लगा क्योंकि वे मुश्किल थीं, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इतने बड़े व्यापार समझौते को पूरा होने में अक्सर सालों लग जाते हैं।

उन्होंने कहा, "लोग आपसे पूछते हैं कि इसमें इतना समय क्यों लगा? हम डेढ़ साल से ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। इसे सही नजरिए से देखें तो, यूरोपीय व्यापार समझौते में 20 साल लगे। इसलिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम यूरोपीय डील को हरा देते हैं, मुझे लगता है कि हम अच्छी हालत में हैं।"

गोर ने कहा कि वह समझौते को पूरा करने के लिए पक्के इरादे वाले हैं और इसे दोनों देशों के लिए फायदेमंद बताया।

उन्होंने कहा, "लेकिन मैं इसे समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हूं क्योंकि यह एक ऐसा सौदा है जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। यह एक पक्ष या दूसरे पक्ष के लिए नहीं है। यह एक जीत-जीत की स्थिति है जहां दोनों पक्ष अविश्वसनीय चीजें कर सकते हैं और इस संबंध को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं।"

उन्होंने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार में लगे व्यवसायों के लिए अधिक निश्चितता प्रदान करेगा।

गोर ने कहा, "यह एक ऐसा सौदा है जो स्पष्ट रूप से इस कमरे में मौजूद कई व्यक्तियों के लिए स्थिरता लाता है। आपमें से जो लोग द्विपक्षीय व्यापार करते हैं, उनके लिए यह अविश्वसनीय रूप से उपयोगी और सहायक है।"

राजदूत ने कहा कि दोनों सरकारों ने हाल के हफ्तों में बातचीत की तेज रफ्तार बनाए रखी है; उन्होंने व्यापार अधिकारियों के बीच कई उच्च-स्तरीय बातचीत का जिक्र किया।

उन्होंने कहा, "हम इस व्यापार समझौते को बहुत एक्टिव बातचीत से पूरा करने के करीब हैं। मेरा मतलब है, पिछले लगभग तीन हफ्तों में हम एक-दूसरे के यहां आते-जाते रहे हैं। मंत्री गोयल न्यूयॉर्क में थे और उसके ठीक बाद राजदूत ग्रीर दिल्ली में थे।"

गोर ने कहा कि पिछले दो दशकों में दोनों देशों का व्यापार पहले ही काफी बढ़ चुका है और यह एक और उछाल के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा, "पिछले दो दशकों में, हमारा द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन से बढ़कर 220 बिलियन हो गया है। यह एक अविश्वसनीय काम है और यह कुछ ऐसा भी है जिसे हम और भी ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे।"

उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के बड़े टारगेट की ओर इशारा किया।

गोर ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगले कुछ सालों में 500 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य के तौर पर जो ऐलान किया है, वह एक हैरान करने वाला नंबर है जिसका कोई मुकाबला नहीं है।"

उन्होंने कहा, "हम भारत के साथ बहुत कुछ करने को तैयार हैं। भारत अमेरिका को किसी भी दूसरी जगह से कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट करता है।"

दोनों देशों के संबंध कमजोर होने की बातों को खारिज करते हुए गोर ने कहा कि कुल मिलाकर संबंध मजबूत बने हुए हैं।

उन्होंने कहा, "तो उन सभी जानकारों के लिए जो ऑनलाइन बैठकर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि यह संबंध मुश्किल में है, जब आप इस संबंध की सच्चाई देखते हैं, चाहे वह व्यापार हो, चाहे रक्षा हो, चाहे लोगों के बीच जुड़ाव हों, संबंध मजबूत है।"

गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ संबंधों को बहुत अहमियत देते हैं और व्यापार, तकनीक, रक्षा और निवेश में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अमेरिका और भारत एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद मार्केट एक्सेस बढ़ाना, व्यापार में रुकावटें कम करना और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के रोडमैप पर आगे बढ़ने पर सहमत होने के बाद इस पहल को नई रफ्तार मिली।

व्यापार नेगोशिएशन भारत-अमेरिका की बड़ी रणनीतिक साझेदारी का एक अहम हिस्सा है, जो हाल के सालों में रक्षा, जरूरी और नई तकनीक, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और सप्लाई चेन रेजिलिएंस में काफी बढ़ी है। दोनों सरकारों ने बार-बार इस रिश्ते को 21वीं सदी की सबसे अहम साझेदारी में से एक बताया है।

--आईएएनएस

केके/एएस