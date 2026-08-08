बिहार बॉर्डर से सटे गंडकी में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए गांजा की खेती को मिली कानूनी मंजूरी

काठमांडू, 8 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार की सीमा से सटे नेपाल के गंडकी प्रांत ने दवाई और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए गांजा की खेती को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। गंडकी प्रांत के प्रमुख ने एक कानून को मंजूरी दी है, जो इस फसल के लिए देश के सबसे बड़े रेगुलेटरी सिस्टम में से एक बनाता है। नेपाल में गांजा की खेती को कानूनी मंजूरी देने वाला गंडकी पहला प्रांत बन गया है।

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नेपाली मीडिया द काठमांडू पोस्ट के अनुसार, दवाई और औद्योगिक मकसद के लिए गांजे की खेती को रेगुलेट और इस्तेमाल करने के बिल को गंडकी चीफ दिलिराज भट्टा ने सोमवार को मंजूरी दी। यह बिल इस बात पर एक संवैधानिक विवाद से बचने के बाद आया कि क्या प्रांत ने अपने विधायी अधिकार का उल्लंघन किया है।

राज्य के गजट में छपने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा, हालांकि खेती के लाइसेंस जारी करने से पहले अभी भी डिटेल्ड रेगुलेशन और लागू करने की गाइडलाइंस का ड्राफ्ट बनाना बाकी है।

नेपाली मीडिया के अनुसार, इस कानून को मंजूरी देने का मकसद सही जमीन पर कमर्शियल कैनेबिस की खेती की इजाजत देकर रोजगार पैदा करना और इनकम कमाना है। हालांकि प्रोडक्शन को सरकार के सख्त नियंत्रण में रखा जाएगा।

वहीं, आम इस्तेमाल के लिए गांजा को कानूनी बनाने के बजाय यह कानून एक कड़े रेगुलेटेड लाइसेंसिंग सिस्टम को लागू करता है जो सिर्फ दवा और इंडस्ट्रियल कामों तक सीमित है और उल्लंघन पर आपराधिक सजा का भी प्रावधान है।

कानून के तहत इसमें गांजा के पौधे की पत्तियां, फूल, बीज और फल के अलावा ही कुदरती तौर पर मिलने वाला रेजिन और अर्क भी शामिल हैं। हालांकि डंठल, फाइबर, छाल, जड़ें, बीज, पत्तियां और फूल जैसी चीजें जिनका इस्तेमाल औद्योगिक कच्चे माल या फार्मास्यूटिकल चीजों के तौर पर किया जाता है, उन्हें अलग से गांजा से बने प्रोडक्ट के तौर पर बांटा जाता है।

यह अधिनियम नशीले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होने वाली भांग और औद्योगिक या दवाई के रूप में उपयोग के लिए बनाई गई भांग से प्राप्त सामग्रियों के बीच स्पष्ट अंतर करता है। कानून के अनुसार, "भांग" में भांग के पौधे की पत्तियां, फूल, बीज और फल साथ ही प्राकृतिक रूप से निकलने वाला रेजिन और अर्क भी शामिल है।

हालांकि, डंठल, फाइबर, छाल, जड़ें, बीज, पत्तियां और फूल जैसी सामग्री यदि औद्योगिक कच्चे माल या फार्मास्युटिकल सामग्री के रूप में इस्तेमाल की जानी है, तो उन्हें अलग से भांग-व्युत्पन्न उत्पाद के रूप में बांटा गया है।

यह अंतर कानून का केंद्रीय हिस्सा है, क्योंकि यह पौधे के उन हिस्सों को अलग करता है जिनका इस्तेमाल नशीले पदार्थ के रूप में हो सकता है, उन हिस्सों से जिनका इस्तेमाल दवाएं, फाइबर, वस्त्र, तेल और अन्य औद्योगिक उत्पाद बनाने में किया जाना है।

कानून में औषधीय उपयोग को इस तरह परिभाषित किया गया है, भांग जिसे नेपाल के औषधि प्रशासन विभाग में पंजीकृत फार्मास्युटिकल निर्माताओं को आपूर्ति की जाए या लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवरों की सिफारिश पर तैयार की जाए। औद्योगिक उपयोग में फाइबर, बीज उत्पाद, तेल, वस्त्र और अन्य औद्योगिक कच्चे माल का निर्माण शामिल है।

--आईएएनएस

केके/वीसी