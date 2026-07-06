बांग्लादेश में पांव पसारना चाहता है हमास, अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए तौहीदी जनता से किया संपर्क

नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। हमास दुनिया भर में अपनी पकड़ बनाना चाहता है और वर्तमान समय में उसका फोकस दक्षिण एशिया पर है। इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस की मदद से पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी बनाने के बाद, यह संगठन अब बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में भी अपनी पकड़ बनाना चाहता है।

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इन घटनाक्रमों के बीच भारतीय एजेंसियां 'तौहीदी जनता' नामक एक असंगठित कट्टरपंथी समूह की गतिविधियों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। तौहीदी जनता बांग्लादेश से संचालित होती है। यह समूह कई वर्षों से सक्रिय है और समय-समय पर फिर से सामने आता रहा है।

अतीत में यह समूह बांग्लादेश में सूफी संस्थानों पर हमलों में शामिल रहा है। संगठन का दावा है कि उसका मुख्य उद्देश्य इस्लामी एकेश्वरवाद (तौहीद) की रक्षा करना है।

एक अधिकारी ने बताया, "इस समूह का कोई स्पष्ट संगठनात्मक ढांचा नहीं है और इसकी विचारधारा को लेकर एजेंसियों के लिए स्पष्ट निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। यह मुख्य रूप से कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित युवाओं का एक ढीला-ढाला समूह है, जो इस्लाम की हिंसक व्याख्या का प्रचार करने के लिए एकजुट होता है।"

उनकी कोई तय सोच नहीं है। अधिकारी ने कहा कि कभी-कभी वे इस्लामिक स्टेट का साथ देते दिखते हैं, तो कभी अल-कायदा का। हाल के महीनों में, वे हमास को समर्थन देकर फिलिस्तीन के मुद्दे को बढ़ावा दे रहे हैं।

इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि हमास पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका जैसे देशों में अकेले काम नहीं करना चाहता। अधिकारी ने कहा, "यह अपना एजेंडा फैलाने के लिए छोटे समूहों पर निर्भर करेगा।"

यहीं पर तौहीदी जनता जैसे समूह सामने आता है। इस संगठन के हमास के समर्थन में हाल ही में बढ़े प्रोपेगैंडा से पता चलता है कि फिलिस्तीन का यह आतंकी समूह कम से कम बांग्लादेश में अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए तौहीदी जनता पर निर्भर करेगा।

हाल ही में, तौहीदी जनता ज्यादा मुखर हो गई है। हाल के महीनों में, अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के झंडे बार-बार खुले में दिखाए गए हैं। कई मामलों में, यह पाया गया कि झंडे दिखाने वाले लोग तौहीदी जनता के थे।

एक और अधिकारी ने कहा कि यह संगठन इस्लामिक स्टेट जैसे समूहों का खुलेआम समर्थन करता है। वे एक जैसी सोच रखते हैं और तौहीदी जनता पर पहले भी बांग्लादेश में सूफी दरगाहों और बाउल सभाओं पर हमला करने का आरोप लगा चुके हैं।

अधिकारी ने कहा कि इंटेलिजेंस से पता चलता है कि हमास बांग्लादेश में अपने पैर फैलाने के लिए तौहीदी जनता से संपर्क कर रहा है। यह एक खतरनाक डेवलपमेंट है और तौहीदी जनता जैसा एक संगठित समूह इस अलायंस का इस्तेमाल हिंसक सोच फैलाने के लिए करेगा जो बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदायक होगा।

सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि तौहीदी जनता कोई अनजान समूह नहीं है। हालांकि यह हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है, लेकिन इसके काम करने के तरीके की वजह से इस समूह पर नजर रखना मुश्किल है। यह काफी हद तक संगठित है और कभी-कभी आता रहता है।

अधिकारियों का कहना है, “उनके काम करने का तरीका संरचनात्मक नहीं है। वे टेरर मॉड्यूल या स्लीपर सेल पर निर्भर नहीं हैं और इससे उनकी गतिविधियों पर नजर रखना और भी मुश्किल हो जाता है।”

अधिकारियों का कहना है कि इस संगठन के सदस्य अलग-अलग कट्टरपंथी समूहों से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग जमातुल अंसार फिल हिंदल शरकिया के प्रति हमदर्दी रखते हैं, तो कुछ अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। शरकिया एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। कुछ सदस्य हरकत-उल-जिहादी इस्लामी इन बांग्लादेश (एचयूजेआई) से भी जुड़े हुए पाए गए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि हमास एक ऐसे समूह के साथ जुड़ना पसंद करेगा जो कमजोर तरीके से संगठित हो और जिसे ट्रैक करना मुश्किल हो। यह आतंकी संगठन बांग्लादेश में रेगुलर हमले करने में दिलचस्पी नहीं रखता। इसके बजाय, इसका मकसद पूरे देश में अपनी सोच फैलाना है और आखिर में उस असर को भारत में फैलने देना है।

बांग्लादेश में, तौहीदी जनता ने पहले ही एक अभियान शुरू कर दिया है जिसमें इसके सदस्य सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और कलेमा के झंडे लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। यह अभियान मुसलमानों पर कथित जुल्म के मुद्दे पर है, जिसमें खास तौर पर फिलिस्तीन पर ध्यान दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह हमास की कहानी से काफी मिलता-जुलता है, जिससे तौहीदी जनता फिलिस्तीन के इस आतंकी समूह के लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक सही जरिया बन गया है।

--आईएएनएस

केके/पीएम