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बांग्लादेश में पत्रकारों पर हुई गोलीबारी, भ्रष्टाचार-रोधी संस्था ने निष्पक्ष जांच की मांग की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 17, 2026, 09:35 AM
बांग्लादेश में पत्रकारों पर हुई गोलीबारी, भ्रष्टाचार-रोधी संस्था ने निष्पक्ष जांच की मांग की

ढाका, 17 जुलाई (आईएएनएस)। बांग्लादेश में इन दिनों हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ देश में राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी ओर पत्रकारों को निशाना बनाकर गोलीबारी की घटना सामने आई है। भ्रष्टाचार-रोधी संस्था ने खुलना शहर में पत्रकारों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे देश में स्वतंत्र पत्रकारिता और प्रेस की आजादी पर हमला बताया है।

खुलना में चार पत्रकारों पर 15 जुलाई की सुबह बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। घटना के दौरान सभी पत्रकार अपना काम खत्म करने के बाद एक चाय की दुकान के बाहर बैठे थे। गोलीबारी में घायल हुए पत्रकारों में बांग्लादेशी अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड के खुलना संवाददाता अवल शेख भी शामिल थे। अवल शेख को हमले में गोली के छर्रे लगे थे।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश (टीआईबी) ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि पत्रकारों का केस फाइल करने में आनाकानी करना डर ​​के माहौल और अधिकारियों पर बढ़ते भरोसे की कमी को दिखाता है। टीआईबी ने जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन्हें जिम्मेदार ठहराने के लिए तुरंत, बिना किसी भेदभाव के और पूरी जांच की मांग की।

बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून ने टीआईबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इफ्तेखारुज्जमां के हवाले से कहा, “यह अभी साफ नहीं है कि हमला खास तौर पर किसी पत्रकार को टारगेट करके किया गया था या किसी खास न्यूज रिपोर्ट का बदला लेने के लिए किया गया था। इसमें कोई शक नहीं है कि पत्रकारों पर यह हथियारों से लैस हमला मीडिया की आजादी और बोलने की आजादी के अधिकार पर हमला है।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी तरह के असर या बेवजह की देरी के आगे झुके बिना, एक निष्पक्ष और प्रभावी जांच होनी चाहिए ताकि न सिर्फ अपराधियों की पहचान हो सके, बल्कि उन लोगों की भी पहचान हो सके जिन्होंने हमले की योजना बनाई और आदेश दिया था और उन्हें सजा मिल सके।

उन्होंने कहा, “सिर्फ केस करना काफी नहीं है। हमले के पीछे का असली मकसद पता लगाना, यह पहचानना कि कौन जिम्मेदार था, यह किसके कहने पर किया गया और यह पता लगाना कि क्या यह पत्रकारों के प्रोफेशनल काम से जुड़ा था, यह भी उतना ही जरूरी है। नहीं तो, अन्य मामलों की तरह यह घटना भी उन मामलों की लंबी लिस्ट में शामिल हो सकता है, जिनमें सजा से बच निकलने की बात कही गई है।”

इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए, टीआईबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने आगे कहा कि पीड़ितों का कानूनी मदद लेने में हिचकिचाना, बांग्लादेश में पत्रकार समुदाय के अंदर बदले में हमलों का डर, असुरक्षा की भावना और डर की मौजूदा पैटर्न को दिखाता है।

इफ्तेखारुज्जमान ने कहा, “हालात को देखते हुए, यह नतीजा निकालना सही है कि पूरी जांच और जरूरी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों की काबिलियत और इच्छा पर भरोसा नहीं है। हालात को देखते हुए, यह मानना ​​सही है कि ऐसे जुर्म करने वालों की पहचान की जा सकती है, क्योंकि इंटेलिजेंस अधिकारियों समेत कानून लागू करने वाली एजेंसियों के पास बहुत ज्यादा निगरानी की काबिलियत होती है।”

उन्होंने कहा, "जहां पीड़ित खुद न्याय मांगने से डरते हैं, वहां हम यह नहीं कह सकते कि मीडिया की आजादी सुरक्षित है। ऐसा डर और अविश्वास स्वतंत्र, खोजी और जनहित वाली पत्रकारिता को हतोत्साहित करता है, जबकि ताकतवर और निहित स्वार्थ वाले समूहों को और ज्यादा सजा से बचने के लिए हिम्मत देता है।"

इफ्तेखारूज्जमान ने डर के इस पैटर्न को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बांग्लादेशी अधिकारियों से पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत और प्रभावी कदम उठाने और उनके खिलाफ हर हमले के लिए भरोसेमंद जांच, न्याय और अच्छी जवाबदेही की गारंटी देने को कहा।

--आईएएनएस

केके/एएस