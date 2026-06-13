बांग्लादेश: बीएनपी युवा इकाई 'जूबो दल' के स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या, इलाके में तनाव

ढाका, 13 जून (आईएएनएस)। बांग्लादेश के चटग्राम में शनिवार को सत्ताधारी दल बीएनपी (बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी) के युवा संगठन 'जतियोताबादी जूबो दल' नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार इसके बाद इलाके में भारी तनाव है।

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बांग्लादेश की समाचार एजेंसी यूएनबी एजेंसी के अनुसार चट्टोग्राम जिले के राउजान उपजिला में शनिवार को जतियोताबादी जूबो दल के एक स्थानीय नेता की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

मृतक की पहचान मकसूदुल हक चौधरी मसूद (45) के रूप में हुई है, जो रंगुनिया उपजिला जूबो दल के वरिष्ठ संयुक्त संयोजक थे।

पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार, यह हमला दोपहर करीब 1:30 बजे पाहरतली चौमोहनी इलाके में हुआ। हमलावरों ने मसूद पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

स्थानीय सूत्रों का कहना है कि यह हत्या संभवतः लंबे समय से चल रहे सैंड ट्रेड से जुड़े विवाद का नतीजा हो सकती है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि मसूद का नाम आगामी स्थानीय चुनावों में संभावित चेयरमैन उम्मीदवार के रूप में चर्चा में था।

चटग्राम जिला पुलिस के सहायक पुलिस अधीक्षक (राउजान-रंगुनिया सर्कल) बिलायत हुसैन ने बांग्ला ट्रिब्यून को बताया कि पाहरतली चौमोहनी बाजार में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हमलावर मौके से फरार हो गए।

एएसपी ने कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

इस बीच, हत्या के विरोध में जूबो दल के कार्यकर्ताओं ने इशाखाली क्षेत्र में काप्ताई रोड पर आगजनी की और जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है।

पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

बांग्ला ट्रिब्यून के अनुसार, मृतक के बड़े भाई स्वप्न चौधरी 'बेतागी यूनियन' (संघ परिषद) के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, मसूद सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल थे, और वे बीएनपी की युवा इकाई से जुड़े हुए थे।

राउजान पाहरतली यूनियन बीएनपी अध्यक्ष नुरुल आलम ने बताया कि कुछ अज्ञात हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और कई लोगों पर गोलीबारी कर फरार हो गए।

उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा, “हम इस घटना में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग करते हैं।”

चटग्राम के राउजान उपजिला में हालात को लेकर एक गंभीर आंकड़ा चटग्राम मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर ने पेश किया। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2024 के बाद से अब तक 24 हत्याएं की जा चुकी हैं। इन घटनाओं में मारे गए अधिकांश लोग बीएनपी और उसकी सहयोगी संगठनों के नेता और कार्यकर्ता थे। यह स्थिति क्षेत्र में बढ़ती राजनीतिक हिंसा और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर रही है।

--आईएएनएस

केआर/