अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में भारतीय मिशन अलग-अलग समुदायों को ला रहे एक साथ

बीजिंग, 22 जून (आईएएनएस)। दुनिया भर में कई भारतीय डिप्लोमैटिक मिशन ने 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया, जिसमें योग की यूनिवर्सल अपील और वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण में इसके योगदान पर जोर दिया गया।

Read More

इस साल का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस रविवार को पूरी दुनिया में "स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग" थीम के तहत मनाया गया। इसमें पीढ़ियों तक स्वस्थ, ज्यादा सक्रिय और खुशहाल जिंदगी में योग के योगदान पर फोकस किया गया।

इस मौके पर, कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले बैच के तीर्थयात्रियों ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के ल्हात्से में योग दिवस मनाया।

इस कार्यक्रम की एक झलक साझा करते हुए, बीजिंग में भारतीय दूतावास ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "योग में जागरूकता, संतुलन और प्रकृति के साथ तालमेल जैसे हमेशा रहने वाले मूल्य शामिल हैं। ये मूल्य भारत और चीन दोनों देशों के लोगों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं।"

कार्यक्रम के एक हिस्से के तौर पर, लीमा में भारतीय दूतावास ने पेरू में दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल झील, ‘टिटिकाका’ में एक योग सत्र का आयोजन किया।

लीमा में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, "लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तापमान और पेरू के एंडीज की शानदार सुंदरता के बीच, प्रतिभागियों ने एक यादगार माहौल में सूरज की पहली किरणों का स्वागत किया, शांति, तालमेल और नेचर के साथ गहरा जुड़ाव महसूस किया।"

अल्जीरिया में आयोजित योग दिवस समारोह के दौरान विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए 400 से अधिक प्रतिभागी राजधानी अल्जीयर्स के ऐतिहासिक और मनमोहक जार्डिन डी'एसाई डू हम्मा में एकत्र हुए। इस अवसर पर उन्होंने योग के माध्यम से विश्व कल्याण के प्रति भारत के स्थायी योगदान और मानवता को दिए गए उसके अनमोल उपहार का प्रदर्शन किया।

इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित करते हुए, अल्जीरिया में भारतीय राजदूत स्वाति वी. कुलकर्णी ने आए हुए लोगों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें हर दिन योग करने के लिए हिम्मत दी।

इस बीच, गिनी-बिसाऊ में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के समारोह में सभी उम्र के लोग कल्याण और तालमेल की भावना के साथ एक साथ आए।

इस कार्यक्रम में गिनी-बिसाऊ के युवा, संस्कृति और खेल मंत्री जुएल्मा क्यूबाला; कॉमर्स और उद्योग मंत्री जैमेंटिनो को; यूरोपीय संघ के राजदूत फेडेरिको बियानसी और डिप्लोमैटिक समुदाय और सरकार के दूसरे सदस्य शामिल हुए।

इस मौके पर, बेरूत में भारतीय दूतावास ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लेबनान भर से बड़ी संख्या में योग करने वाले लोग इकट्ठा हुए और ‘स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग’ थीम को प्रमोट किया।

बेरूत में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, "प्रोग्राम की शुरुआत भारत और लेबनान के राष्ट्रगान, वंदे मातरम के गायन, राजदूत नूर रहमान शेख; पर्यटन मंत्री लौरा लाहौद; और सांसद और विदेश मामलों और प्रवासियों पर संसदीय समिति के चेयरमैन डॉ. फादी अलामेह के भाषण, एक छोटी फिल्म की स्क्रीनिंग और सात इंस्ट्रक्टर के नेतृत्व में एक योग सत्र के साथ हुई।"

--आईएएनएस

केके/एएस