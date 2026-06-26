अमेरिका से समझौते के बाद ईरान के परमाणु निरीक्षण को लेकर आईएईए ने शुरू की शुरुआती वार्ता: राफेल ग्रॉसी

टोक्यो, 26 जून (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने शुक्रवार को कहा कि परमाणु निगरानी संस्था ने ईरानी अधिकारियों के साथ परमाणु निरीक्षण को लेकर शुरुआती बातचीत की है।

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क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रॉसी ने टोक्यो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा क‍ि तकनीकी स्तर पर हमारी ईरानी पक्ष के साथ शुरुआती बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि यह बातचीत पिछले सप्ताहांत मध्य स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में हुई थी।

स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रॉसी ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के ज्ञापन (एमओयू) को देखते हुए आईएईए ईरान में निरीक्षण करेगा।

हालांकि, ईरान के एक वरिष्ठ राजनयिक ने बुधवार को कहा कि ईरान की उन परमाणु सुविधाओं में आईएईए को जाने देने की कोई योजना नहीं है, जिन पर अमेरिका और इजरायल ने हमला किया था। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दों का फैसला सिर्फ वॉशिंगटन के साथ किसी अंतिम समझौते के तहत ही होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए दूसरे पक्ष को सभी प्रतिबंध हटाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोमवार को कहा था कि ईरान ने आईएईए निरीक्षकों को फिर से देश में आने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। उन्होंने इसे उन बातचीतों में बड़ी सफलता बताया, जिनका उद्देश्य ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म करना और मध्य पूर्व में तनाव कम करना है।

वेंस ने पत्रकारों से कहा, "ईरानियों ने आईएईए निरीक्षकों को वापस अपने देश में बुलाने पर सहमति दी है। यह अमेरिकी लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में पहला कदम है।"

उन्होंने कहा कि ईरान और आईएईए के बीच बातचीत जल्द शुरू हो सकती है।

वेंस ने कहा था, "मुझे उम्मीद है कि यह इसी हफ्ते होगा। हमें लगता है कि निरीक्षकों और आईएईए के साथ कुछ बातचीत आज से भी शुरू हो सकती है।"

--आईएएनएस

एवाई/वीसी