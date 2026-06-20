अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नए एयर फोर्स वन ब्रिज एयरक्राफ्ट का किया अनावरण

वाशिंगटन, 20 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी एयरफोर्स के नए वीसी-25बी ब्रिज एयरक्राफ्ट को पेश किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे अमेरिकी ताकत का प्रतीक और पुराने हो रहे प्रेसिडेंशियल फ्लीट के लिए लंबे समय से इंतजार किया जा रहा रिप्लेसमेंट बताया।

Read More

विमान का निरीक्षण करने और सैन्यकर्मियों को संबोधित करने के बाद जॉइंट बेस एंड्रूज़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि संशोधित बोइंग 747 अगले राष्ट्रपति विमान कार्यक्रम (नेक्स्ट-जेनरेशन एयर फोर्स वन) के पूरा होने तक अंतरिम राष्ट्रपति विमान के रूप में सेवा देगा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "दूसरा विमान करीब 35 साल पुराना था और अब समय आ गया था।" उन्होंने बताया कि मौजूदा एयरक्राफ्ट ने कई राष्ट्रपतियों को सेवा दी है। नया एयरक्राफ्ट लगभग डबल साइज का है और अमेरिका को उसकी वैश्विक पहचान के हिसाब से दिखाता था।

वीसी-25बी ब्रिज नाम का यह एयरक्राफ्ट इस हफ्ते प्रेसिडेंशियल एयरलिफ्ट समूह में पहुंचा और इसने कमीशनिंग फ्लाइट्स की एक सीरीज शुरू कर दी है। ये फ्लाइट्स मिशन की क्षमता की पुष्टि करने और एयरक्राफ्ट के प्रेसिडेंशियल एयरलिफ्ट फ्लीट में औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले जरूरी फाइनल प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई हैं।

एयर फोर्स सचिव ट्रॉय मींक ने एयरक्राफ्ट के आने की घोषणा करते हुए एक बयान में कहा, "कमांडर इन चीफ की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।"

वायु सेना के 24वें चीफ ऑफ स्टाफ जनरल केन विल्सबैक ने कहा कि इस प्रोग्राम से पता चलता है कि यह सेवा तेजी से एक सुरक्षित, भरोसेमंद एयरबोर्न कमांड पोस्ट दे सकती है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना के लोगों और कॉन्ट्रैक्टर की सराहना की जिन्होंने लगभग 10 महीने में इसे पूरा किया। उन्होंने कहा, "आज यहां आप में से कई लोगों की जबरदस्त लगन से, इस प्लेन को एक उड़ते हुए व्हाइट हाउस में बदल दिया गया, जिसकी लग्जरी पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी।"

राष्ट्रपति ने कतर के अमीर को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने विमान उपलब्ध कराया, जब वाशिंगटन लंबे समय से रुके हुए बोइंग वीसी-25बी प्रोग्राम की डिलीवरी का इंतजार करते हुए एक तेज समाधान चाहता था।

ट्रंप ने कहा, "हम थोड़ी मुश्किल में थे। हम सामान्य 747 का इंतजार कर रहे हैं। हम इसे कुछ समय के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे क्योंकि विमान काफी पुराने हैं।"

एयर फोर्स के अधिकारियों के अनुसार, ब्रिज एयरक्राफ्ट में सुरक्षा और मिशन कम्युनिकेशन पर फोकस करते हुए बड़े बदलाव किए गए। एयरक्राफ्ट एडवांस्ड सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है और इसे एक डिसिप्लिन्ड इंजीनियरिंग प्रोसेस के तहत बदला गया है, जिसे प्रेसिडेंशियल ट्रैवल की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

इस दौरान रिपोर्टरों को एक छोटा टूर दिया गया, जिसमें उन्होंने टैन लेदर सीटिंग, कॉन्फ्रेंस की सुविधा, लकड़ी की बड़ी पैनलिंग और कई कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ बड़े इंटीरियर के बारे में बताया। एयर फोर्स के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि एयरक्राफ्ट में ले-फ्लैट सीटिंग और बेहतर ऑपरेशनल क्षमताएं भी हैं।

ट्रंप ने एयरक्राफ्ट की रेंज और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट पर जोर देते हुए कहा कि इसमें कम्युनिकेशन तकनीक का सबसे ऊंचा स्तर और डबल और ट्रिपल कम्युनिकेशन के चार या पांच अलग-अलग सेट हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि अगले साल अमेरिका की 250वीं सालगिरह के जश्न और 4 जुलाई की याद में इस एयरक्राफ्ट से एक बड़ी मिलिट्री फ्लाईओवर की उम्मीद है।

ट्रंप ने मौजूदा प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट फ्लीट का जिक्र करते हुए कहा, "जी7 समिट से मेरी वापसी वीसी-25ए पर मेरी आखिरी प्लान की हुई ट्रिप थी।" उन्होंने सुझाव दिया कि पुराने एयरक्राफ्ट को उनके ऐतिहासिक महत्व के कारण म्यूजियम में रखा जा सकता है।

अभी का वीसी-25ए एयरक्राफ्ट पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के कार्यकाल में सेवा में आया था और तब से हर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ऑपरेशनल है। यह एयरक्राफ्ट अमेरिकी प्रेसिडेंसी की सबसे जानी-मानी निशानियों में से है और एयरबोर्न कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है, जो मुश्किल समय में कमांडर इन चीफ का समर्थन करने में काबिल है।

--आईएएनएस

केके/पीएम