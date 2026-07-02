अमेरिका: ओहियो के मोटल में लगी भीषण आग, गुजरात के एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत

खेड़ा, 2 जुलाई (आईएएनएस)। ओहियो (अमेरिका) के वूस्टर शहर में एक मोटल में लगी आग में गुजरात के एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। यह आग बुधवार देर रात लगी। हादसे के समय तीनों कमरे में थे और मदद की तमाम कोशिशों के बावजूद बाहर नहीं निकल सके।

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मृतकों की पहचान हितेश सुथार, उनकी पत्नी हिना और उनकी 20 वर्षीय बेटी ईशानी के रूप में हुई है।

यह परिवार मूल रूप से गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाद का रहने वाला था और लगभग दो साल पहले अमेरिका चला गया था। वे मोटल में रह रहे थे, जहां हितेश काम करते थे।

जानकारी के अनुसार, मोटल में आग स्थानीय समयानुसार रात करीब 1:30 बजे लगी। जब आग और धुआं तेजी से फैलने लगा, तो हितेश ने मदद के लिए मोटल के फ्रंट डेस्क पर फोन किया।

ड्यूटी पर मौजूद होटल कर्मचारी अप्रैल ग्रेसर ने बताया कि रात की शिफ्ट सामान्य रूप से शुरू हुई थी, लेकिन अचानक अलार्म बजने लगे। उन्होंने बताया कि फंसे हुए परिवार ने फ्रंट डेस्क से संपर्क किया, जहां उन्हें सलाह दी गई कि वे बाथरूम में पानी चालू रखें और वहीं रहें, जब तक आपातकालीन सेवाएं नहीं पहुंच जातीं।

ग्रेसर ने कॉल को याद करते हुए कहा कि वह परिवार को रोते हुए सुन सकती थीं, क्योंकि वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे।

उन्होंने कहा, “उन्होंने मदद के लिए बहुत विनती की क्योंकि वे इमारत के अंदर फंसे हुए थे और अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मैं उन्हें रोते और चिल्लाते हुए सुन सकती थी।”

परिवार ने खुद को धुएं और आग से बचाने के लिए बाथरूम में बंद कर लिया, लेकिन आग पर काबू पाने में समय लग गया और माना जा रहा है कि दम घुटने से तीनों की मौत हो गई।

दमकलकर्मी जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इमारत के छत से भारी धुआं और आग निकल रही थी।

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, बचाव दल ने कई बार अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।

अधिकारियों ने बताया, ''कई यूनिट्स में आग लगी थी, छत से आग निकल रही थी, कई बार बचाव प्रयास किए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश वे सफल नहीं हो सके और मोटल से तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।''

घटनास्थल की तस्वीरों में मोटल के पिछले हिस्से को भारी नुकसान दिखा, जो क्लीवलैंड से लगभग 96 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी