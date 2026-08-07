अमेरिका ने सोशल मीडिया वीजा की व्यापक जांच का किया बचाव, देश की सुरक्षा का दिया हवाला

वाशिंगटन, 7 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने विदेशी वीजा आवेदकों की व्यापक ऑनलाइन जांच का बचाव किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप सरकार सोशल मीडिया के निरीक्षण को भी वीजा कैटेगरी तक बढ़ा रहा है, जिसमें विदेशी पत्रकारों और कुछ कनाडाई और मेक्सिको के पेशेवर शामिल हैं।

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डेली सिग्नल ने बताया कि राज्य विभाग के एक इंटरनल मेमोरेंडम के मुताबिक आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स सार्वजनिक करने होंगे या कॉन्सुलर ऑफिसर्स की जांच के लिए खोलने होंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, इस बढ़ी हुई जरूरत में यूनाइटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कनाडा एग्रीमेंट के तहत बिजनेस के लिए अमेरिका में आने वाले विदेशी मीडिया प्रतिनिधि और योग्य कनाडा और मेक्सिको के नागरिक शामिल होंगे। उन पर आश्रित भी कवर होंगे।

अमेरिकी राज्य विभाग ने रिपोर्ट किए गए मेमोरेंडम की पुष्टि या खारिज नहीं किया। राज्य विभाग के एक प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया, “हालांकि हम कहे जा रहे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन अपनी वीजा प्रक्रिया के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसुरक्षा के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखकर हमारे देश और हमारे नागरिकों की सुरक्षा कर रहा है।”

प्रवक्ता ने आगे कहा, “जैसा कि विदेश सचिव मार्को रुबियो ने कहा, ‘वीजा एक अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है।’”

विभाग ने कहा कि अमेरिका में प्रवेश चाहने वाले हर विदेशी नागरिक की पूरी जांच की जाती है। प्रवक्ता ने कहा, “अमेरिकी राज्य विभाग में प्रवेश चाहने वाले हर विदेशी नागरिक की ज्यादा से ज्यादा जांच कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अमेरिका में प्रवेश की शर्तों सहित अमेरिकी कानून का सम्मान करेंगे और अमेरिकी सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी या राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा पैदा नहीं करेंगे।”

डेली सिग्नल ने बताया कि डिप्लोमैटिक और आधिकारिक वीजा, अस्थायी श्रमिक और ट्रेनी वीजा और एक्सचेंज विजिटर वीजा चाहने वाले आवेदकों के लिए सोशल मीडिया जांच पहले से ही जरूरी थी।

कॉन्सुलर अधिकारी ऑनलाइन मौजूद जानकारी का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए करते हैं कि कोई आवेदक वीजा के लिए योग्य होता है या नहीं और क्या उसे कोई सुरक्षा की चिंता है।

राज्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा, “अधिकारी सोच-समझकर फैसले लेने के लिए कई तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षित रहे, धोखाधड़ी रुके और आवेदक की पूरी समीक्षा हो।”

उन्होंने आगे कहा, “ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा का मतलब है कि आवेदक अमेरिकी कानून के तहत वीजा पाने के लिए अपनी योग्यता दिखाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अमेरिकी रक्षा और सुरक्षा के लिए खतरा न बने।”

इस विस्तार से ऑनलाइन स्क्रीनिंग पॉलिसी को बढ़ाया जाएगा, जिसे सरकार ने पहले ही कई बड़े वीजा समूहों पर लागू किया है। इसके तहत ज्यादा आवेदकों को पोस्ट और दूसरी जानकारी दिखानी पड़ सकती है, जो पहले सिर्फ अप्रूव्ड फॉलोअर्स तक ही सीमित थी।

--आईएएनएस

केके/एएस