अमेरिका ने कमर्शियल शिप पर हुए हमले के बाद की जवाबी कार्रवाई, ईरान को बनाया निशाना

वाशिंगटन, 28 जून (आईएएनएस)। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सीईएनटीसीओएम) के अनुसार, तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट के पास एक कमर्शियल ऑयल टैंकर पर कथित तौर पर एक और ड्रोन हमला किया। इसके बाद अमेरिका ने शनिवार को कई ईरानी ठिकानों पर और सैन्य हमले किए।

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इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर कमर्शियल जहाज एम/वी एवर लवली पर हमले का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद अब ईरान की तरफ से एक और कथित ड्रोन हमले की जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ईरान को सीजफायर समझौते का पालन करने का मौका दिया गया था, लेकिन इसके बजाय उसने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री व्यापार रास्तों में से एक से गुजर रहे एक टैंकर पर एक और हमला करके स्थिति को और बिगाड़ दिया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक आधिकारिक बयान में, सीईएनटीसीओएम ने कहा, “अमेरिकी सेंट्रल कमांड की सेना ने कमांडर इन चीफ के कहने पर 27 जून को ईरान में कई टारगेट पर और हमले किए।”

कमांड ने कहा कि शुक्रवार को अमेरिकी जवाबी कार्रवाई के बाद ईरान को युद्धविराम (सीजफायर) समझौते का पालन करने का अवसर दिया गया था। हालांकि, उसका दावा है कि ईरान ने इस समझौते का सम्मान नहीं किया और उसकी सेना ने आज सुबह भारतीय समयानुसार 4:30 बजे (ईटी) एम/टी किकू को निशाना बनाते हुए एकतरफा हमला करने वाला ड्रोन लॉन्च किया।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, हमले के समय पनामा के झंडे वाला टैंकर दो मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल ले जा रहा था और होर्मुज स्ट्रेट के पास से गुजर रहा था।

एक अलग पोस्ट में, कमांड ने यह भी बताया कि “अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आज रात ईरान के एम/टी किकू पर ड्रोन हमले के बदले में होर्मुज स्ट्रेट में और उसके पास कई जगहों पर 10 ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए।”

यह ताजा सैन्य कार्रवाई वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव में एक और बढ़ोतरी दिखाती है, जिसमें अमेरिका ने कहा कि इन हमलों का मकसद इस इलाके में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को खतरा पहुंचाने की ईरान की क्षमता को कम करना था।

सेना की बढ़ती गतिविधियों के बावजूद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि जरूरी पानी के रास्ते से कमर्शियल शिपिंग जारी है। बयान के आखिर में कहा गया, “होर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों का आना-जाना जारी है। अमेरिकी सेना चौकन्नी, खतरनाक और तैयार है।”

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त ऊर्जा गलियारों में से एक है, जो वैश्विक तेल निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संभालता है, जिससे समुद्री यातायात में कोई भी बाधा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन जाती है।

--आईएएनएस

केके/पीएम