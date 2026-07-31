अमेरिका ने चीन को जवाब देने की बनाई रणनीति, भारत में सोशल मीडिया से साधेगा पब्लिक डिप्लोमेसी

वाशिंगटन, 31 जुलाई (आईएएनएस)। एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने सीनेटरों को बताया कि भारत, ट्रंप सरकार की बदलती पब्लिक डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनकर उभरा है। वाशिंगटन अब एशिया पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और विदेशी ऑडियंस से बातचीत करने के तरीके में भी बदलाव कर रहा है।

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अमेरिकी एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया (यूएसएजीएम) को लीड करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नॉमिनी सारा रोजर्स ने कहा कि एशिया एजेंसी के फोकस के खास क्षेत्र में से एक होगा, क्योंकि अमेरिका चीन और दूसरी तानाशाही सरकारों के बढ़ते इन्फॉर्मेशन कैंपेन का जवाब दे रहा है।

सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में रोजर्स ने कहा, "एशिया पर हमारा फोकस सबसे ज्यादा है।" उन्होंने बताया कि उनकी एजेंसी वीओए, आरएफई/आरएल, आरएफए और दूसरे अमेरिका द्वारा फंड किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय मीडिया को संभालती है।

पब्लिक डिप्लोमेसी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने ज्यादातर उन देशों से संपर्क साधा है जहां सोशल मीडिया लोगों की बातचीत का बड़ा जरिया है।

उन्होंने कहा, "मैंने जापान और कुछ भारत के बारे में भी बहुत सारा कंटेंट ट्वीट किया है। ये उन देशों में से हैं, जहां ट्विटर सबसे ज्यादा पॉपुलर है।"

रोजर्स ने कहा कि एजेंसी को ज्यादातर ट्रेडिशनल रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट पर निर्भर रहने के बजाय, मॉडर्न मीडिया कंजम्पशन हैबिट्स के हिसाब से अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "अगर कन्फर्म हो जाता है तो यूएसएजीएम शॉर्ट-फॉर्म वीडियो, डायस्पोरा ग्रुप चैट, पॉडकास्ट और एंगेजमेंट के दूसरे टाइम पर तरीकों में विस्तार करेगा, जबकि जहां पारंपरिक ब्रॉडकास्टिंग प्रभावी है, वहां उसे जारी रखेगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग को उन देशों पर फोकस करना चाहिए जहां स्वतंत्र जानकारी तक पहुंच अभी भी सीमित है और एजेंसी की रणनीतिक प्राथमिकता में एशिया, मिडिल ईस्ट, ईरान, अफगानिस्तान और क्यूबा की पहचान की।

रोजर्स ने कहा, "मेरी पहली प्राथमिकता एजेंसी को स्थिर करना, इसके नेतृत्व को मजबूत करना, इसके ऑपरेशन को मॉडर्न बनाना और रिसर्च कैपेसिटी को फिर से ठीक करना होगा ताकि हम असल में पहुंच और व्यूअरशिप को माप सकें।"

यह कमेंट ऐसे समय में आया है जब अमेरिका न केवल व्यापार, तकनीक और रक्षा में बल्कि सूचना के क्षेत्र में भी चीन के साथ मुकाबला करने पर ज्यादा जोर दे रहा है।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी