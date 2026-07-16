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अमेरिका में हैदराबाद के युवक से धर्म पूछकर कई बार चाकू से किया हमला, परिवार ने विदेश मंत्रालय से की मदद की अपील

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 16, 2026, 12:22 PM
अमेरिका में हैदराबाद के युवक से धर्म पूछकर कई बार चाकू से किया हमला, परिवार ने विदेश मंत्रालय से की मदद की अपील

 

हैदराबाद, 16 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका में एक और भारतीय को नफरत की आग में झोंक दिया गया। हाल के समय में अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नफरत और अपराध के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। ताजा मामले में हैदराबाद के एक युवक को अमेरिका के शॉपिंग मॉल में कई बार चाकू मारा गया।

सैयद सोहेलुद्दीन के परिवार को मिली जानकारी के अनुसार, यूटा के वेस्ट वैली सिटी के वैली फेयर मॉल में एक आदमी ने उन्हें चाकू मार दिया, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर है।

जानकारी के अनुसार, हमलावर ने पीड़ित से पूछा कि क्या वह मुस्लिम है, फिर उसे 15 से ज्यादा बार चाकू मारा। 37 साल के सोहेलुद्दीन पिछले ढाई साल से शॉपिंग मॉल में एक कियोस्क चला रहे हैं।

पुलिस के आने से पहले कुछ राहगीरों ने हमलावर को पकड़ लिया और उसका चाकू ले लिया। उसकी पहचान 48 साल के पीटर माइकल लार्सन के तौर पर हुई। आरोपी ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उसने मुस्लिम पीड़ित को निशाना बनाया और उसे मारना चाहता था।

यह घटना 13 जुलाई को हुई थी। हमले के परेशान करने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। पीड़ित को वेस्ट वैली सिटी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

हैदराबाद के टोली चौकी इलाके के रहने वाले सोहेलुद्दीन के परिवार ने सरकार से इस मामले में तुरंत दखल देने की अपील की है। उन्होंने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से अपील की है कि वे इस मामले को अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाएं और उनके लिए अमेरिका जाने के लिए वीजा का इंतजाम करें।

सोहेलुद्दीन की पत्नी अमरीन फिरदौस हमले के बारे में जानकर बेहोश हो गईं। दंपति के दो बच्चे हैं, जिनकी उम्र पांच और तीन साल है। उनकी भाभी अस्मा फिरदौस ने विदेश मंत्री से अपील की कि वे इस मामले को अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाएं और परिवार के कम से कम दो सदस्यों को इमरजेंसी वीजा जारी करें।

मजलिस बचाओ तहरीक (एमबीटी) के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने सोहेलुद्दीन के परिवारवालों से मुलाकात की। उन्होंने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को लिखा कि वे वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास को तुरंत सैयद सोहेलुद्दीन से संपर्क करने, संबंधित अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करने और घायल भारतीय नागरिक और उनके परिवार को सभी जरूरी वाणिज्यिक मदद और समर्थन देने का निर्देश दें।

खान ने विदेश मंत्री से यह भी अनुरोध किया है कि वे पीड़ित के परिवार के करीबी सदस्यों को इमरजेंसी वीजा जारी करने के लिए नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास और हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के साथ इस मामले को उठाएं।

--आईएएनएस

केके/पीएम

 