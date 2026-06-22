अमेरिका: लॉस एंजिल्स के गोदाम में लगी आग पर काबू पाने में जुटे हैं दमकलकर्मी, अभी भी उठ रहा धुआं

लॉस एंजिल्स, 22 जून (आईएएनएस)। अमेरिका के लॉस एंजिल्स में एक गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही हैं; बावजूद इसके धुआं अभी भी उठ रहा है। लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट (एलएएफडी) की ओर से जानकारी दी गई है कि शहर में एक बड़ी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायरफाइटर्स की ओर से रात भर कोशिश की गई और रविवार को भी आग पर काबू पाने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं।

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बता दें कि बुधवार को लॉस एंजिल्स के बॉयल हाइट्स इलाके में एक बड़े गोदाम में आग लग गई, जिससे भारी धुआं निकला और यह कई दिनों तक मेट्रोपॉलिटन इलाके के कुछ हिस्सों में फैला रहा।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, लॉस एंजिल्स की मेयर करेन बास ने शनिवार को इस घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय आपातकाल की घोषणा कर दी है।

रविवार को लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट की ताजा जानकारी के अनुसार, दमकलकर्मियों ने आग को इमारत के एक हिस्से तक सीमित कर दिया है। आसानी से अंदर जाने के लिए दमकलकर्मियों की ओर से रात भर बाहरी दीवार के कुछ हिस्सों को हटाया गया।

एलएएफडी की ओर से बताया गया कि इस इमारत में आग बुझाने के काम में बड़ी चुनौतियां आ रही हैं, क्योंकि बड़े स्टोरेज रैक के कारण दमकलकर्मियों के लिए इमारत के अंदर सुरक्षित रूप से पानी की पाइप (हैंडलाइन) का इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा है।

एलएएफडी के अनुसार, साइट पर मौजूद कई सोलर पैनल की बिजली बंद कर दी गई है और कई लिथियम-आयन बैटरी हटा दी गई हैं, जिससे दमकलकर्मियों और आस-पास के लोगों के लिए खतरा काफी कम हो गया है।

दमकलकर्मियों की ओर से दिन भर आग बुझाने का काम जारी रखने की उम्मीद की जा रही है और बची हुई आग को बुझाने के लिए भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों की ओर से चेतावनी दी गई है कि आग बुझाने की कोशिशों के दौरान आस-पास के इलाकों में दिखने वाले धुएं की मात्रा और रंग में बदलाव हो सकता है।

एलएएफडी के अनुसार, अभी लोगों को वहां से निकालने या घर के अंदर ही रहने (शेल्टर-इन-प्लेस) का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

वहीं, बॉयल हाइट्स के पूर्व में स्थित इलाकों के लिए धुएं से जुड़ी चेतावनी जारी की गई है। धुएं से संवेदनशील लोगों को सलाह दी गई है कि वे साउथ कोस्ट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट की ओर से जारी हवा की गुणवत्ता से जुड़ी चेतावनियों पर नजर रखें और बिना जरूरत के घर से बाहर न निकलें।

--आईएएनएस

एसडी/एएस