अमेरिका क्वांटम लीडरशिप की दौड़ में ला रहा तेजी, 2028 तक ऐसा कंप्यूटर विकसित करने का है सक्ष्य

वाशिंगटन, 23 जून (आईएएनएस)। अमेरिका ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटर के डेवलपमेंट में तेजी लाने और फेडरल एजेंसियों को क्वांटम-रेसिस्टेंट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम की ओर तेजी से ले जाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं।

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व्हाइट हाउस ने कहा कि इन दोनों कदमों का मकसद तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करना है। इसे आर्थिक मुकाबले, वैज्ञानिक खोज और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तेजी से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक साइनिंग सेरेमनी में कहा, “क्वांटम टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग, सेंसिंग और नेटवर्किंग में इनोवेशन की अगली पीढ़ी को दिखाती है, जिसका हमारे देश की आर्थिक विकास, वैज्ञानिक शोध और साइबर सुरक्षा के लिए बहुत महत्व है।”

पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसका टाइटल है 'क्वांटम इनोवेशन के अगले मोर्चे की शुरुआत,' राष्ट्रीय लक्ष्य तय करता है ताकि उसे विकसित किया जा सके और क्वांटम-इनेबल्ड सेंसर और नेटवर्क को आगे बढ़ाया जा सके।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस पहल से “अगले पांच सालों में जरूरी साइंटिफिक कैलकुलेशन करने में सक्षम क्वांटम कंप्यूटर बनाने और क्वांटम इनेबल्ड सेंसर और नेटवर्क बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कोशिश शुरू होगी।”

सरकार का मानना ​​है कि ऐसी मशीन 2028 तक बन सकती है। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस कोशिश से सालों की रिसर्च को प्रैक्टिकल इस्तेमाल में बदलने में मदद मिलेगी।

अधिकारी ने बैकग्राउंड ब्रीफिंग के दौरान मीडिया को बताया, “हम अब उस समय पर हैं जहां बहुत सारी रिसर्च कमर्शियल इस्तेमाल में काम आने लगी है और यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसे और तेज कर देगा।”

सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, ऊर्जा विभाग सिस्टम के लिए तकनीकी जरूरतें तय करेगा, जिसे राष्ट्रीय प्रयोगशाला या ऊर्जा विभाग की क्षमता में लगाए जाने की उम्मीद है।

इस ऑर्डर का मकसद क्वांटम तकनीक के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाना, सप्लाई चेन को मजबूत करना, नए वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना और रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन और सप्लाई-चेन सुरक्षा पर सहयोगियों के साथ सहयोग को गहरा करना भी है।

दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइबर सुरक्षा पर फोकस करता है। यह फेडरल सरकार के पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में बदलाव को तेज करता है, जिससे जरूरी डेडलाइन 2031 तक आगे बढ़ जाती हैं।

नेशनल साइबर डायरेक्टर सीन केयर्नक्रॉस ने कहा कि यह कदम जरूरी था क्योंकि भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा एन्क्रिप्शन सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी नेटवर्क को सुरक्षित रखते हैं।

कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि सरकार ने पहले ही इस क्षेत्र में भारी निवेश किया है। उन्होंने कहा, “सरकार ने कुछ हफ्ते पहले ही क्वांटम को आगे बढ़ाने के लिए 2 बिलियन डॉलर का निवेश किया। अमेरिका भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं में निवेश कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एडवांस्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी अमेरिका में ही बनें।”

इवेंट में शामिल तकनीकी उद्योग के नेताओं ने इस पहल का स्वागत किया। गूगल की अध्यक्ष रूथ पोराट ने क्वांटम कंप्यूटिंग को एक बड़ी और जरूरी तकनीक बताया और कहा, “अमेरिका आगे है, आगे रहेगा।”

आईबीएम के चीफ एग्जीक्यूटिव अरविंद कृष्णा ने कहा कि सरकारी मदद से निजी क्षेत्रों में ज्यादा निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, “इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में सरकार की भूमिका ही इन दोनों को हासिल करेगी।”

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पहल को देश की बड़ी तकनीकी महत्वाकांक्षाओं से जोड़ा और कहा, “अमेरिका इस साल नई सोच, इनोवेशन और आविष्कार के 250 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है और क्वांटम लीडरशिप के लिए आज के वादे आने वाले दशकों तक उस विरासत को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे।”

क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया भर की सरकारों के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गई है क्योंकि इसमें पारंपरिक कंप्यूटर की क्षमताओं से कहीं ज्यादा वैज्ञानिक, औद्योगिक और सुरक्षा चुनौतियों को हल करने की क्षमता है। अमेरिका और चीन समेत बड़ी ताकतों ने पिछले दस सालों में इस तकनीक में भारी निवेश किया है।

नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 2018 में ट्रंप के ही साइन किए गए नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट पर आधारित हैं। उस कानून ने क्वांटम रिसर्च के लिए फेडरल सपोर्ट को बढ़ाया और सरकारी एजेंसियों, विश्वविद्यालयों, और निजी उद्योगों के बीच सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया, जिससे अमेरिका की क्वांटम रणनीति के अगले चरण की नींव रखने में मदद मिली।

ट्रंप सरकार ने वर्ष 2028 तक वैज्ञानिक रूप से उपयोगी और प्रासंगिक क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए एक महत्वाकांक्षी रणनीति पेश की गई है, जिसका उद्देश्य दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों में से एक क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अमेरिका की अग्रणी स्थिति सुनिश्चित करना है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, "हमें लगता है कि यह 2028 तक हो सकता है।" अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट को क्वांटम कंप्यूटिंग के बड़े डेवलपमेंट में एक जरूरी मील का पत्थर बताया।

एक और अधिकारी ने कहा कि सरकार इस सिस्टम को भविष्य में आने वाली बड़ी और ज्यादा क्षमता वाली क्वांटम मशीनों की ओर 'अगले लक्ष्य तक पहुंचने के माध्यम' के तौर पर देखता है।

--आईएएनएस

केके/एएस