अमेरिका का ईरान पर नया हमला शुरू, 24 घंटे में दूसरी बार अमेरिकी सेना ने की कार्रवाई

वाशिंगटन, 13 जुलाई (आईएएनएस)। ईरानी सेना के होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर फायरिंग करने के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू कर दिए, जिससे दोनों देशों के बीच नाजुक सीजफायर और बिगड़ गया।

Read More

अमेरिकी कमांड सेंटर ने कहा, “आज शाम 5 बजे ईटी पर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की सेनाओं ने ईरान के खिलाफ और हमले शुरू कर दिए ताकि होर्मुज स्ट्रेट से आसानी से गुजरने वाले आम नाविकों और कमर्शियल जहाजों पर हमला करने की उनकी क्षमता को कम किया जा सके।”

इसमें आगे कहा गया, “कमांडर इन चीफ ने ईरानी सेनाओं को जवाबदेह ठहराने के लिए हमलों का निर्देश दिया है।”

अमेरिकी मीडिया द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि 24 घंटे में ईरानी ठिकानों पर ये तीसरी अमेरिकी स्ट्राइक थी। एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया गया कि नए हमले स्ट्रेट के पास और ईरान के तटीय इलाकों पर फोकस थे।

अमेरिकी कमांड सेंटर के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स के अनुसार, लगभग उसी समय, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने समुद्री मार्ग से गुजर रहे सिविलियन जहाजों पर फायरिंग की।

अमेरिकी मीडिया सीएनएन और द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, हॉकिन्स ने कहा कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने एक ईरानी क्रूज मिसाइल और एक वन-वे अटैक ड्रोन को मार गिराया।

हॉकिन्स ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, “हम ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।”

ईरान के सरकारी मीडिया ने दक्षिणी ईरान के होर्मोजगान प्रांत के जस्क, केशम, बंदर अब्बास और सिरिक में धमाकों की खबर दी। सीएनएन ने कहा कि शुरू में किसी आम नागरिक के मरने या घर या दुकान को नुकसान होने की खबर नहीं मिली।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका का यह नया ऑपरेशन रविवार को होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरानी मिसाइल और एयर-डिफेंस सिस्टम और आईआरजीसी की छोटी नावों पर किए गए हमलों के बाद हुआ।

फॉक्स न्यूज के अनुसार, अमेरिकी फोर्स ने रात भर में करीब 140 ईरानी सैन्य टारगेट पर हमला किया, जिससे तीन रातों में कुल हमलों की संख्या 300 से ज्यादा हो गई।

ईरान ने वीकेंड में अमेरिका से जुड़ी जगहों और इलाके के देशों पर हमले किए। कुवैत ने कहा कि तीन उत्तरी बॉर्डर पोस्ट को नुकसान हुआ है। एक ड्रोन ने कुवैत ऑयल कंपनी के एक ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर भी हमला किया, जिसमें एक वर्कर घायल हो गया।

ईरान ने दावा किया कि उसने कुवैत में अमेरिकी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम लॉन्चर को निशाना बनाया था। सीईएनटीसीओएम ने ईरानी रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि अमेरिकी सैनिक मारे गए थे।

इसमें कहा गया, “इस इलाके में अमेरिकी सेवा सदस्य के मरने या घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।”

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फिर से शुरू हुई लड़ाई पर गहरी चिंता जताई, जिसमें जहाजों पर ईरानी हमले, ईरान पर अमेरिका के हमले और पड़ोसी देशों पर ईरानी हमले शामिल हैं।

महासचिव गुटेरेस ने कहा, “ये सभी हमले बंद होने चाहिए।” उन्होंने चेतावनी दी कि बड़े पैमाने पर दुश्मनी फिर से शुरू होने से इलाके, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक नतीजे होंगे। उन्होंने वाशिंगटन और तेहरान से तुरंत बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की।

--आईएएनएस

केके/एएस