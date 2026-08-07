अमेरिका-ईरान तनाव के बीच पाक-तुर्किए-सऊदी में गठजोड़, संयुक्त रक्षा समझौता की कवायद तेज

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच संयुक्त डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। यूरो न्यूज ने सऊदी मिलिट्री और सरकार के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया कि इस समझौते पर मुहर लगाने के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किए के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शुक्रवार को जेद्दा में मुलाकात करेंगे।

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इस पैक्ट का मकसद अमेरिका-ईरान की लड़ाई के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना है। यह कदम इस इलाके में युद्ध, झगड़े और सैन्य तनाव बढ़ने के बीच उठाया गया है। खासकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ने खाड़ी देशों को अपनी ओर खींचा और होर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर से शिपिंग में रुकावट डाली है।

यूरो न्यूज के अनुसार, नाम न बताने की शर्त पर सूत्रों ने कहा, "इस पर लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन इलाके में हुए नए डेवलपमेंट ने इसे और तेज कर दिया है।"

सऊदी सरकार के एक दूसरे करीबी सोर्स ने भी नाम न बताने की शर्त पर कन्फर्म किया कि समझौते पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे।

सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लाल सागर शहर में तुर्किए के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करने वाले हैं।

तुर्किए के राष्ट्रपति के अनुसार, शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर गुरुवार को शनिवार तक चलने वाले दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। वहीं, तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन के शुक्रवार को आने की उम्मीद है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा 6 से 8 अगस्त तक हो रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने गुरुवार को कहा, "हालांकि यह खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है, लेकिन यह दौरा अभी के संकट और कम समय के लिए बनी चिंताओं से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है।"

इन तीनों देशों के बीच संभावित स्ट्रेटेजिक अलायंस को लेकर महीनों से अटकलें लगाई जा रही थीं। बता दें, पाकिस्तान ने अमेरिका-ईरान युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में मध्यस्थता करने की कोशिश की, जबकि तुर्किए ने गाजा में युद्ध को सुलझाने के मकसद से बातचीत में डिप्लोमैटिक भूमिका निभाई है।

सऊदी अरब और पाकिस्तान ने 2025 में एक जॉइंट डिफेंस पैक्ट की घोषणा पहले ही कर दी थी, इस कदम ने काफी ध्यान खींचा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का एकमात्र न्यूक्लियर-आर्म्ड देश है।

--आईएएनएस

केके/पीएम