अमेरिका-ईरान के बीच प्रथम चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का स्वागत : चीनी विदेश मंत्रालय

बीजिंग, 19 जून (आईएएनएस)। अमेरिका और ईरान के बीच पहले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तनाव कम करने और युद्धविराम की गति को मजबूत करने के लिए सकारात्मक महत्व रखते हैं। चीन इसका स्वागत करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के नियमित संवाददाता सम्मेलन में संबंधित सवाल का जवाब देते हुए प्रवक्ता ने यह बात कही।

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प्रवक्ता ने यह उम्मीद प्रकट की कि अमेरिका और ईरान सहित विभिन्न संबंधित पक्ष समझौतों की भावना का पालन करेंगे और अपनी प्रतिबद्धताओं को ईमानदारी से निभाएंगे। बल प्रयोग से समस्या का समाधान नहीं हो सकता; निष्पक्ष वार्ता ही सही रास्ता है। चीन को उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही वार्ता के दूसरे चरण के प्रति तर्कसंगत और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और वार्ता के अगले चरण में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियान बंद नहीं किए हैं। ईरान ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि इस कदम से ईरान-अमेरिका समझौता ज्ञापन के पहले चरण के कार्यान्वयन में बाधा आ सकती है।

इस पर चीनी प्रवक्ता ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, इजरायल सहित विभिन्न संबंधित पक्षों को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के समग्र हितों के अनुरूप कार्य करना चाहिए और ईरान और अमेरिका के बीच पहले चरण के समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने और वार्ता के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए। चीन अपने प्रभाव का इस्तेमाल जारी रखने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर मध्य पूर्व में जल्द से जल्द स्थायी शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने को तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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