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अल्पसंख्यक अधिकार संगठन ने बांग्लादेश में ऐतिहासिक हिंदू मंदिर पर खतरे की दी चेतावनी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 08, 2026, 05:28 AM
अल्पसंख्यक अधिकार संगठन ने बांग्लादेश में ऐतिहासिक हिंदू मंदिर पर खतरे की दी चेतावनी

ढाका, 8 जून (आईएएनएस)। एक प्रमुख अल्पसंख्यक मानवाधिकार संगठन ने बांग्लादेश के गाइबांधा जिले में स्थित राधा-गोबिंदा मंदिर पर हमला करने और उसे ध्वस्त करने की "स्वार्थी" टोली द्वारा जारी सांप्रदायिक धमकियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

धार्मिक भेदभाव के खिलाफ काम करने वाला एक मानवाधिकार संगठन बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद एक बयान जारी कर कहा कि गाइबांधा के हंसबारी गांव में स्थित मंदिर पर हमले की धमकी देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया है।

संगठन ने आगे कहा, "इसके परिणामस्वरूप, स्थानीय निवासियों के साथ-साथ देश भर के धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय भी बेहद चिंतित और भयभीत हैं। आशंका है कि किसी भी क्षण सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, जिससे देश की छवि और सामाजिक सद्भाव को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।"

परिषद ने सरकार, प्रशासन, नागरिक समाज और राजनीतिक नेताओं से स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने का आह्वान किया। संगठन ने मांग की है कि सांप्रदायिक उकसावे और धमकियां फैलाने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाए और कानून के तहत उन्हें कड़ी सजा दी जाए।

बयान में आगे कहा गया है कि मंदिर परिसर में पवित्र मूर्तियों के अलावा एक वृद्धाश्रम, एक चिकित्सा केंद्र और कई अन्य जन कल्याणकारी संस्थान भी हैं। मंदिर में विकास कार्य काफी समय से चल रहे हैं।

पिछले महीने, 'बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर निरंतर हमले: उत्पीड़न जारी है' शीर्षक वाली अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बांग्लादेश अल्पसंख्यक मानवाधिकार कांग्रेस (एचआरसीबीएम) ने जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच बांग्लादेश के 62 जिलों और सभी 8 मंडलों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की गई 505 घटनाओं का रिकॉर्ड दर्ज किया।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इन घटनाओं में हत्याएं और संदिग्ध मौतें, शारीरिक हमले, अपहरण, यौन हिंसा, मंदिरों और धार्मिक संस्थानों पर हमले, भूमि हड़पना, आगजनी, लूटपाट, धमकी और ईशनिंदा से संबंधित उत्पीड़न शामिल हैं।

अनुसार, ये घटनाएं अलग-थलग या स्थानीय घटनाएं नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों को प्रभावित करने वाली हिंसा, धमकी, यौन शोषण, भूमि से बेदखली, धार्मिक हमले, भीड़ द्वारा आक्रामकता और संस्थागत सुरक्षा में विफलताओं के बार-बार होने वाले पैटर्न को दर्शाती हैं।

मानवाधिकार संगठन ने अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में बांग्लादेशी अधिकारियों की लगातार विफलता की आलोचना करते हुए कहा, "दस्तावेजों में दर्ज आंकड़े कमजोर अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सुरक्षा, जवाबदेही और न्याय तक समान पहुंच में निरंतर विफलता को उजागर करते हैं।

रिपोर्ट में विलंबित प्रतिक्रिया, कमजोर जांच, पीड़ितों या परिवारों को डराना-धमकाना और कई मामलों में जवाबदेही की कमी से संबंधित बार-बार सामने आने वाली चिंताओं को उजागर किया गया है।

पूर्व मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के 18 महीने के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि देखी गई, जिससे दुनिया भर के लोगों और मानवाधिकार संगठनों में आक्रोश फैल गया। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) सरकार के तहत बार-बार होने वाली घटनाओं ने देश में अल्पसंख्यक समुदायों पर लक्षित हमलों में तीव्र वृद्धि को और भी रेखांकित किया है।

--आईएएनएस

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