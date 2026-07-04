अली खामेनेई की विदाई पर भावुक हुए ईरानी स्पीकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अराघची, नहीं थमे आंसू

नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार तेहरान में शुरू हुआ। इसमें दुनिया भर से ईरान के सीनियर अधिकारी, विदेशी गणमान्य लोग और उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान भावुक क्षण देखने को मिला, जब ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची विदाई समारोह के दौरान रो पड़े।

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ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादेग मोटामेडियन ने कहा कि सेरेमनी को सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा, "शहीद नेता के विदाई और सेंड-ऑफ सेरेमनी में हम सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षा रखेंगे।"

उन्होंने कहा कि तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला प्रेयर ग्राउंड्स के गेट स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 6 बजे खुलेंगे और शोक मनाने वालों से कहा कि वे अपने आने की योजना उसी हिसाब से बनाएं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जरूरत के अनुसार गेट खुलने का समय पहले भी बढ़ाया जा सकता है।

फार्स न्यूज ने आगे बताया कि बगदाद के अधिकारियों ने दिवंगत ईरानी नेता से जुड़े अंतिम संस्कार के जुलूस को आसान बनाने के लिए शहर को बंद करने का ऐलान किया। इस फैसले का ऐलान बगदाद के गवर्नर अतवान अल-अतवानी ने किया।

शुक्रवार को अंतिम संस्कार में भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा और बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन मौजूद थे। भारत में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "भारतीय गणमान्य लोगों ने ईरान के शहीद नेता अयातुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी।"

ईरानी दूतावास ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, जो पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख हैं और कई दूसरे उपस्थित नेताओं की तस्वीरें भी पोस्ट कीं।

रूस ने भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा है। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार, रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए तेहरान पहुंचे। रूसी मंत्रालय ने एक्स पर जानकारी दी।

ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी ने बताया कि तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला प्रेयर ग्राउंड्स में हुए इस विदाई समारोह में देश के शीर्ष राजनीतिक और न्यायिक नेतृत्व शामिल हुए। इसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, न्याय प्रमुख गुलाम-होसैन मोहसेनी एजेई और एक्सपीडिएंसी काउंसिल के चेयरमैन अयातुल्लाह सादेग अमोली लारीजानी शामिल थे।

--आईएएनएस

केके/एएस