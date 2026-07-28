अफगानिस्तान में ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई तेज, पुलिस ने अवैध ड्रग्स के साथ आठ संदिग्धों को हिरासत में लिया

काबुल, 28 जुलाई (आईएएनएस)। अफगानिस्तान में इन दिनों ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। स्थानीय अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पूर्वी अफगानिस्तान के पक्तिका और लोगर प्रांतों में अलग-अलग काउंटर-नारकोटिक्स ऑपरेशन के दौरान अफगान पुलिस ने 25 किलोग्राम अफीम जब्त की और आठ संदिग्ध ड्रग तस्करों और स्मगलरों को हिरासत में लिया।

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प्रांतीय पुलिस ऑफिस ने एक बयान में कहा कि पुलिस ने कई ऑपरेशन के दौरान 25 किलोग्राम अफीम बरामद करने के बाद पक्तिका प्रांत में छह संदिग्ध ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, पड़ोसी लोगार प्रांत में एक अलग ऑपरेशन में, सुरक्षा बलों ने दो संदिग्ध तस्करों को हिरासत में लिया और बड़ी मात्रा में हशीश और नशीली गोलियां जब्त कीं।

अफगान सुरक्षा बलों ने देश भर में गैर-कानूनी ड्रग्स के उत्पादन, तस्करी और स्मगलिंग को रोकने की कोशिशों के तहत देश भर में काउंटर-नारकोटिक्स ऑपरेशन जारी रखे हैं।

अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने 26 जुलाई को कहा कि अफगान काउंटर-नारकोटिक्स पुलिस ने उत्तरी फरयाब प्रांत में एक खुफिया ऑपरेशन के दौरान 42 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त किया है।

मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, ये ड्रग्स, जो पश्चिमी हेरात प्रांत से आए थे, एक गाड़ी के अंदर छिपाकर रखे हुए मिले और जब उन्हें रोका गया तो उन्हें बल्ख प्रांत की ओर ले जाया जा रहा था।

जब्ती के सिलसिले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है और अभी उसकी जांच चल रही है। अधिकारियों के मामले को न्यायिक अधिकारियों को सौंपने की उम्मीद है।

यह गिरफ्तारी पुलिस द्वारा उत्तरी तखर प्रांत में 403 किलोग्राम अफीम जब्त करने और उस ऑपरेशन में दो लोगों को गिरफ्तार करने की खबर के कुछ ही दिनों बाद हुई है।

अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने 19 जुलाई को कहा कि पुलिस ने सेंट्रल अफगानिस्तान के दयाकुंडी प्रोविंस में 100 से ज्यादा ड्रग एडिक्टेड लोगों को पकड़ा है और उन्हें एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा है।

इसमें यह भी बताया गया कि 78 ड्रग्स की लत वाले लोग पहले ही ठीक हो चुके हैं और प्रांत में अपने परिवारों से मिल चुके हैं।

बयान में आगे कहा गया कि सरकार नशे के आदी लोगों को मेडिकल इलाज देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, साथ ही गैर-कानूनी ड्रग्स और उनके प्रोडक्शन और तस्करी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, जब तक कि कभी अफीम उगाने वाला देश ड्रग्स के खतरे से आजाद नहीं हो जाता।

पिछले लगभग पांच सालों में, महिलाओं और बच्चों समेत हजारों ड्रग एडिक्टेड अफगानों को रिहैबिलिटेट किया गया है और समाज में शामिल किया गया है।

--आईएएनएस

केके/पीएम