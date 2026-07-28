अफगानिस्तान: बदख्शां में तालिबान के सूचना निदेशक की गोली मारकर हत्या

काबुल, 28 जुलाई (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में तालिबान के इन्फॉर्मेशन और कल्चर डायरेक्टर, जबीहुल्लाह अमीरी की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय अधिकारियों के हवाले से स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी।

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तालिबान की बदख्शां पुलिस के कमांडर हेसानुल्लाह कामगर ने बताया कि अमीरी बहारक-फैजाबाद हाईवे से अपने दफ्तर जा रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। तालिबान के मुताबिक, अमीरी के साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर ही एक हमलावर को मार गिराया, जबकि दूसरे संदिग्ध की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

अफगानिस्तान की प्रमुख समाचार एजेंसी खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले में अमीरी का ड्राइवर घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की ज‍िम्मेदारी नहीं ली है। बदख्शां में हाल के दिनों में तालिबान के अधिकारियों और सुरक्षा बलों पर लगातार हमले हो रहे हैं और यह घटना उसी सिलसिले की एक और कड़ी मानी जा रही है।

खामा प्रेस की जानकारी के अनुसार, तालिबान शासन का विरोध करने वाले सशस्त्र संगठन अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट (एएफएफ) पहले बदख्शां में तालिबान पर हुए कुछ हमलों की ज‍िम्मेदारी ले चुका है। हालांकि, अमीरी की हत्या में इस संगठन का हाथ होने का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है।

सोमवार को तालिबान ने सरकारी संस्थानों और मीडिया के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए एक नया मीडिया कार्यक्रम शुरू किया। इसका मकसद यह बताना था कि बदख्शां में हाल में हुई सुरक्षा घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है।

अफगानिस्तान की एरियाना न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, 'गवर्नमेंट इन द मिरर ऑफ द प्रेस' कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि बदख्शां में सुरक्षा बलों और सशस्त्र विरोधी समूहों के बीच हुई झड़पों को जरूरत से ज्‍यादा बढ़ाकर दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रांत की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं कई देशों में होती हैं और इन्हें असामान्य नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगान सुरक्षा बल किसी भी सशस्त्र गतिविधि का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनके मुताबिक, अफगानिस्तान की जनता मौजूदा व्यवस्था का समर्थन करती है।

अफगानिस्तान के सूचना और संस्कृति मंत्री शेर अहमद हक्कानी ने कहा कि बदख्शां में झड़पों को लेकर जो खबरें फैल रही हैं, वे अफवाहों पर आधारित हैं और जमीनी हकीकत नहीं दिखातीं। उन्होंने कहा कि सरकार और मीडिया के बीच बेहतर सहयोग जरूरी है, ताकि लोगों तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंच सके।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी