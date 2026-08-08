आसियान की रोशनी से जगमगा उठा कुतुबमीनार, नई दिल्ली में 59वीं वर्षगांठ का हुआ आयोजन

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली का मशहूर कुतुब मीनार इतिहास में पहली बार शुक्रवार शाम को एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के रंगों से जगमग हुआ। शुक्रवार को आसियान के क्षेत्रीय समूह की 59वीं स्थापना वर्षगांठ देश की राष्ट्रीय राजधानी में मनाई गई।

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भारत में फिलीपींस के दूतावास के अनुसार, 8 अगस्त, 1967 को पांच देशों द्वारा स्थापित आसियान अब एक समुदाय है, जो सभी 11 साउथ-ईस्ट एशियाई देशों को एक साथ लाता है, जिनमें ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम शामिल हैं।

भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग, आसियान नई दिल्ली कमेटी परिवार के साथ 'आसियान दिवस' मनाने के लिए आगे आए और सभी को दिखाया कि आधुनिक क्षेत्रीय कूटनीति असल में कैसी होती है।

उन्होंने कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कर लिखा, "नई दिल्ली में हमारे एएनडीसी परिवार के साथ कुतुब मीनार पर पहली बार आसियान झंडे की रोशनी के साथ आसियान दिवस मनाकर बहुत खुश हूं। हमारे फिलीपींस चेयर को बहुत-बहुत धन्यवाद।"

वहीं, फिलीपींस के राजदूत जोसेल एफ. इग्नासियो ने कहा, "हम इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार के पूरे समर्थन से बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यह आसियान और भारत के बीच लंबी दोस्ती, सभ्यताओं के जुड़ाव और अब अहम संबंध को दिखाता है, जो हमारे दोनों समाजों में शांति और खुशहाली लाने के लिए साझा मूल्यों और आपसी प्रतिबद्धता पर बना है।"

आसियान और भारत ने 1992 में सेक्टोरल डायलॉग रिलेशन शुरू किए। तीन दशक बाद, 2022 में, यह संबंध एक बढ़ती हुई व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल गया।

दूतावास ने कहा कि अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत, आसियान और भारत व्यापार और निवेश, पर्यटन, जुड़ाव, खेती, ऊर्जा, संस्कृति, तकनीक, शिक्षा और लोगों के बीच लेन-देन सहित कई मुद्दों पर सहयोग करते हैं।

दूतावास ने आगे लिखा, "ऐतिहासिक कुतुब मीनार को आसियान के झंडे के रंगों में रोशन किया गया, ताकि 8 अगस्त 2026 को 11 सदस्यों वाले इस समूह की 59वीं स्थापना वर्षगांठ मनाई जा सके।"

70 करोड़ से ज्यादा की कुल आबादी और 4 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की जीडीपी के साथ, अगर इसे एक यूनिट के तौर पर लिया जाए, तो यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी।

कुतुब मीनार की रोशनी ने दुनिया भर के किसी भी बड़े नेशनल स्मारक पर आसियान के खास निशानों का पहला ऐसा प्रोजेक्शन दिखाया।

--आईएएनएस

केके/एबीएम