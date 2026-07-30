आईआरजीसी ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमेरिका के साथ शामिल देशों को कड़े जवाब की दी चेतावनी

तेहरान, 30 जुलाई (आईएएनएस)। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने गुरुवार को ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों और अपराधों में शामिल देशों को सख्त और कठोर जवाब देने की चेतावनी दी।

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गुरुवार को जारी एक बयान में आईआरजीसी के पब्लिक रिलेशन्स ने पश्चिम एशिया और उसके बाहर अमेरिका के साथियों को चेतावनी दी कि वे ईरान से बदले की कार्रवाई से बचने के लिए अपना बर्ताव बदलें।

आईआरजीसी ने कहा कि ईरान के पक्के इरादे और मजबूती ने दुश्मन के मोर्चे को तबाह कर दिया है। इसने दो और तेल टैंकरों में धमाके की भी घोषणा की जो होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिण में एक असुरक्षित शिपिंग रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे।

ईरान की सरकारी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने बताया कि उनमें से एक में आग लगने के बाद दो जहाज वापस लौट गए।

होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की कार्रवाई के बारे में बात करते हुए आईआरजीसी ने कहा कि जलमार्ग ईरान का हिस्सा है और उसके पूरे नियंत्रण में है। इसके साथ ही आईआरजीसी ने कसम खाई कि वह हजारों किलोमीटर दूर से किसी अजनबी को दखल नहीं देने देगा।

आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका की मदद करने वाले देश अपना बर्ताव नहीं बदलते हैं, तो उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उसने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट तब तक नहीं खोला जाएगा, जब तक समुद्री गतिविधियों में अमेरिकी अधिकारियों की धमकियां और दखल खत्म नहीं हो जाते।

होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी कॉरिडोर में से एक है, जो खाड़ी के बड़े प्रोड्यूसर्स से तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाता है।

आईआरजीसी का यह बयान ईरान और अमेरिका में सैन्य बातचीत के बाद पश्चिम एशिया में नए तनाव के बीच आया है।

वहीं, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए सिरे से सैन्य हमले किए। अमेरिकी प्रशासन ने इसे जवाबी कार्रवाई बताया है। अधिकारियों के अनुसार, ईरान ने मध्य-पूर्व में तैनात अमेरिकी सेना पर हमले की कोशिश की थी।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने कहा कि ऑपरेशन बुधवार को ईस्टर्न टाइम के हिसाब से रात 8 बजे शुरू हुआ।

सेंटकॉम ने एक बयान में कहा, "अमेरिकी सेना ने आज रात 8 बजे ईरान के खिलाफ हमले शुरू किए। ये हमले कल मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सेना पर ईरान के हमले की कोशिश का एक जोरदार जवाब हैं।"

ये हमले ईरान के जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के 24 घंटे से भी कम समय में हुए। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि एयर डिफेंस ने इस हमले को नाकाम कर दिया।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि हमले की कोशिश के बाद अमेरिका ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेगा। सेंटकॉम ने ईरान के अंदर हुए नए हमलों की जगहों या उनके दायरे के बारे में तुरंत कोई जानकारी साझा नहीं की है।

हालांकि, ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि होर्मोजगान और खुजेस्तान समेत कई दक्षिणी प्रांतों में धमाकों की आवाज सुनी गई और तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के पास और फारस की खाड़ी के द्वीपों पर हमले हुए।

--आईएएनएस

केके/वीसी