40 साल बाद भारतीय पीएम की न्यूजीलैंड यात्रा पर ली जे-म्युंग ने दी शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया आभार

ऑकलैंड, 10 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग को भारत-न्यूजीलैंड की तरक्की और दोस्ती के लिए शुभकामनाएं देने पर धन्यवाद कहा।

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तीन देशों के दौरे के आखिरी चरण में न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, "राष्ट्रपति ली जे-म्युंग, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। दोस्तों की तरफ से मिले ऐसे स्नेहभरे संदेश हमेशा खास होते हैं।"

पीएम मोदी का यह जवाब तब आया, जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, "भारत-न्यूजीलैंड की दोस्ती और तरक्की के लिए मेरी शुभकामनाएं।"

राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने यह संदेश उस वीडियो को दोबारा शेयर करते हुए लिखा, जिसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ऑकलैंड में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं।

राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने इसी साल 19 से 21 अप्रैल के बीच भारत का राजकीय दौरा किया था। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका भारत का पहला दौरा था और किसी कोरियाई राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद सबसे जल्दी किया गया भारत दौरा भी था। उनके साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया था।

एक खास सम्मान के तौर पर, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचे। यह करीब 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली यात्रा है।

एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया।

पीएम मोदी ने अपने ऑकलैंड दौरे को 'ऐतिहासिक' बताया और कहा कि वह प्रधानमंत्री लक्सन के साथ दोनों देशों के रिश्तों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं।

पीएम मोदी ने 'एक्स' पर लिखा, "थोड़ी देर पहले ऑकलैंड पहुंचा। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए प्रधानमंत्री लक्सन का शुक्रिया। यह दौरा ऐतिहासिक है, चार दशकों में न्यूजीलैंड का यह पहला प्रधानमंत्री दौरा है। मैं प्रधानमंत्री लक्सन के साथ बातचीत करने और भारत-न्यूजीलैंड दोस्ती पर समग्र चर्चा करने का इंतजार कर रहा हूं। मैं शनिवार ऑकलैंड में एक कम्युनिटी प्रोग्राम को भी संबोधित करूंगा।"

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम