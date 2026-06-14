28वें शांगहाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हुआ

बीजिंग, 14 जून (आईएएनएस)। 28वें शांगहाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन 13 जून की शाम को शांगहाई ग्रैंड थिएटर में हुआ।

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इस महोत्सव में प्रख्यात निर्देशक चांग यिमो को दूसरी बार चीनी सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और लगभग 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर रही प्रख्यात अभिनेत्री लू यान को लाइफ़टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया।

शांगहाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चीन का एकमात्र ए-लिस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। पहली बार, मुख्य प्रतियोगिता और वृत्तचित्र श्रेणियों में गोल्डन गोब्लेट पुरस्कार के लिए नामांकित सभी फिल्मों का विश्व प्रीमियर हुआ है।

इसके दौरान, 420 से अधिक चीनी और विदेशी फिल्मों का 1600 से अधिक बार प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें मुख्य प्रतियोगिता में गोल्डन गोब्लेट पुरस्कार के लिए नामांकित 12 फिल्में शामिल हैं।

(साभार - चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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