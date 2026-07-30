20वीं सीपीसी केंद्रीय कमेटी का पांचवां पूर्णाधिवेशन अक्टूबर में आयोजित होगा

बीजिंग, 30 जुलाई (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) केंद्रीय कमेटी के पोलित ब्यूरो ने गुरुवार को बैठक कर फैसला किया कि इस अक्टूबर में 20वीं सीपीसी केंद्रीय कमेटी का पांचवां पूर्णाधिवेशन पेइचिंग में आयोजित होगा।

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इस पूर्णाधिवेशन का मुख्य एजेंडा सीपीसी केंद्रीय कमेटी के पोलित ब्यूरो का केंद्रीय कमेटी से कार्य रिपोर्ट करना और पार्टी के सख्त शासन को चौतरफा तौर पर बढ़ाने के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करना है। इस बैठक में वर्तमान आर्थिक स्थिति का विश्लेषण कर इस साल के उत्तरार्द्ध के आर्थिक कार्यों की व्यवस्था की गई।

सीपीसी केंद्रीय कमेटी के महासचिव शी चिनफिंग ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कहा गया कि चीनी अर्थव्यवस्था की नई ड्राइविंग शक्ति उभर रही है और ढांचा समायोजित हो रहा है। इसके साथ हमें आर्थिक संचालन में कठिनाइयों और चुनौतियों को बड़ा महत्व देते हुए विश्वास सुदृढ़ कर विभिन्न अवसरों और बढ़त का प्रयोग कर गुणवत्तापूर्ण विकास को दीर्घकाल तक स्थिरता से आगे बढ़ाना चाहिए।

इस साल के उत्तरार्द्ध के आर्थिक कार्य के बारे में इस बैठक में कहा गया कि हमें अधिक सक्रिय वित्तीय नीति और समुचित रूप से ढीली मौद्रिक नीति अच्छी लागू करना, प्रतिचक्रीय समायोजन को मजबूत कर घरेलू मांग के विस्तार तथा श्रेष्ठ सप्लाई पर जोर लगाना और सच्चे मायने में जनजीवन सुधारना चाहिए ताकि विकास की प्रेरक शक्ति और सामाजिक जीवंत शक्ति को मजबूती मिले और अर्थव्यवस्था के नए व अच्छे विकास को बढ़ावा मिले।

इस बैठक में घरेलू मांग का विस्तार करने, निष्पक्ष व व्यवस्थित बाजार प्रतिस्पर्द्धा वातावरण तैयार करने और सुरक्षा शील्ड मजबूत करने पर भी बल दिया गया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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