2026 सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत दिवस का मुख्य कार्यक्रम शीत्सांग में आयोजित

बीजिंग, 14 जून (आईएएनएस)। 13 जून को 2026 सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत दिवस का मुख्य कार्यक्रम शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश के ल्हासा के छ्वीगोंग खंडहर में आयोजित किया गया।

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इस कार्यक्रम में स्वायत्त प्रदेश स्तर के पहले खेप के पुरातात्विक स्थल पार्कों की घोषणा की गई, स्वायत्त प्रदेश स्तर के पुरातात्विक स्थल पार्कों के लिए पट्टिका प्रदान करने का समारोह आयोजित किया गया, छ्वीगोंग स्थल से प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक अवशेषों का प्रदर्शन किया गया, शीत्सांग में पुरातत्व के 70 वर्षों की उपलब्धियों पर एक फोटो प्रदर्शनी आयोजित की गई, चौथी सांस्कृतिक अवशेष जनगणना के परिणामों पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई और "चीन के सांस्कृतिक अवशेषों के संरक्षण पर कानून" और "सांस्कृतिक अवशेषों के संरक्षण पर शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश के नियम" पर प्रचार और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस कार्यक्रम के बाद, पुरातात्विक स्थलों के पार्कों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बैठक आयोजित की गई।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

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