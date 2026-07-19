2026 में चीन का कुल फिल्म बॉक्स ऑफिस राजस्व 20 अरब युआन से अधिक पहुंचा

बीजिंग, 19 जुलाई (आईएएनएस)। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अब तक 2026 में चीन के कुल बॉक्स ऑफिस राजस्व (प्री-सेल्स सहित) 20 अरब युआन से अधिक हो चुका है। "पेगासस 3", "डियर यू" और "ब्लेड्स ऑफ द गार्डियंस" वर्तमान में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष तीन में शामिल हैं।

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ग्रीष्मकालीन फिल्म सीजन लगातार हिट साबित हो रहा है, जिसमें विभिन्न शैलियों की फिल्में दर्शकों की पसंद को पूरा कर रही हैं। 2026 के ग्रीष्मकालीन सीजन का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले ही 4.2 अरब युआन से अधिक हो चुका है। "कुंग फू सॉकर" ने 1.3 अरब युआन से अधिक की कमाई की है, और "ऑल विशेज कम ट्रू" बॉक्स ऑफिस पर पहले ही 20 करोड़ युआन का आंकड़ा पार कर चुकी है।

1 जून से शुरू हुए ग्रीष्मकालीन फिल्म सीजन के बाद से अब तक 110 से अधिक चीनी और विदेशी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। ये फिल्में क्रांतिकारी इतिहास, दिल को छू लेने वाली कहानियां, रोमांचक अपराध, एक्शन थ्रिलर, कॉमेडी और एनिमेशन सहित विभिन्न शैलियों को कवर करती हैं, जो दर्शकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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