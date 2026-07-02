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2025 में चीन में 214 नई अंतरराष्ट्रीय कार्गो उड़ानें शुरू

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 02, 2026, 02:19 PM
2025 में चीन में 214 नई अंतरराष्ट्रीय कार्गो उड़ानें शुरू

बीजिंग, 2 जुलाई (आईएएनएस)। हाल ही में चीन ने "2025 राष्ट्रीय नई कार्गो उड़ान विश्लेषण रिपोर्ट" आधिकारिक रूप से जारी की। रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2025 में चीन की हवाई माल ढुलाई ने मात्रा और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि हासिल की, वार्षिक माल और डाक परिवहन मात्रा पहली बार करोड़ टन के आंकड़े को पार कर 1 करोड़ 1 लाख 72 हजार टन तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.3 फीसदी की वृद्धि दर्शाती है।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानें विकास का मुख्य इंजन बनीं। पूरे वर्ष में चीन में 214 नई अंतरराष्ट्रीय कार्गो उड़ानें शुरू की गईं, जो दुनिया के छह महाद्वीपों को कवर करती हैं, और उड़ान नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की प्रवृत्ति प्रबल है। नई उड़ानें मुख्य रूप से एशिया (104 उड़ानें) और यूरोप (83 उड़ानें) पर केंद्रित हैं, जिनका कुल हिस्सा 87 प्रतिशत से अधिक है।

परिवहन क्षमता संरचना में भी सुधार हुआ। चीन में पंजीकृत पूर्ण कार्गो विमानों की कुल संख्या बढ़कर 272 हो गई, जबकि लंबी दूरी के वाइड-बॉडी मालवाहक विमानों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है, जो अंतर्महाद्वीपीय ट्रंक लाइनों की मुख्य शक्ति बन गए हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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