15वीं पंचवर्षीय योजना में ल्हासा स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करना प्राथमिकता

बीजिंग, 6 जुलाई (आईएएनएस)। लोगों की चिकित्सा देखभाल तक पहुंच में तीन बदलाव लाने के लिए ल्हासा "चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने" की परियोजना को जोरदार तरीके से बढ़ावा देगा। हाल ही में, "15वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत" विषय पर आयोजित एक न्यूज ब्रीफिंग में ल्हासा के उप मेयर झाओ शितुंग ने यह बात कही।

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सबसे पहले, यह "अधिक निकट" होगा। कस्बों और शहरों में "15 मिनट के चिकित्सा सेवा क्षेत्र" बनाए जाएंगे, जिससे 2027 तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की 100 प्रतिशत कवरेज हासिल हो जाएगी, और 2030 तक अधिक संतुलित और सुविधाजनक लेआउट प्राप्त हो जाएगा।

दूसरा, यह "अधिक सुविधाजनक" होगा। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी सामान्य और दीर्घकालिक बीमारियों के लिए मानकीकृत निदान और उपचार क्षमताओं में सुधार करना होगा। 2030 तक, प्राथमिक स्तर पर रोगियों के लिए मानकीकृत प्रबंधन सेवाओं की दर 90 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी।

तीसरा, "अधिक मानसिक शांति", हम पारिवारिक चिकित्सक अनुबंध सेवाओं को सुदृढ़ करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से, हम परीक्षण परिणामों की पारस्परिक मान्यता और टेलीमेडिसिन सहयोग को बढ़ावा देंगे, प्राथमिक देखभाल सामान्य चिकित्सक टीम के गठन को मजबूत करेंगे, और जनता को आस-पास सुरक्षित और विश्वसनीय चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएंगे।

इन व्यावहारिक उपायों के माध्यम से ल्हासा जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करेगा और नागरिकों के स्वास्थ्य, खुशी और सुरक्षा की भावना को लगातार बढ़ाएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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