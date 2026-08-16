14वें शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश खेल यानी छठे जातीय पारंपरिक खेल खेलों का उद्घाटन हुआ

बीजिंग, 16 अगस्त (आईएएनएस)। 14वें शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश खेल यानी छठे जातीय पारंपरिक खेल खेलों का उद्घाटन 15 अगस्त को दोपहर के बाद शिगात्से शहर में हुआ।

जानकारी के अनुसार इस वर्ष के खेलों में 13 मुख्य स्पर्धाएं और 152 उप- स्पर्धाएं शामिल हैं, जिसमें ट्रैक एंड फील्ड, बास्केटबॉल, फुटबॉल और घुड़सवारी आदि हैं। पिछले वर्षों से इनमें 53 नई उप-स्पर्धाएं जोड़ी गई हैं। कुल 1,372 एथलीट भाग ले रहे हैं। इस वर्ष के जातीय पारंपरिक खेल खेलों में 13 प्रमुख स्पर्धाएं और 41 लघु स्पर्धाएं शामिल हैं; इसके अतिरिक्त, एक प्रदर्शन स्पर्धा और तीन लघु स्पर्धाएं हैं: प्रतियोगिता, कौशल और व्यापक, जिनमें कुल 547 एथलीट भाग ले रहे हैं।

उद्घाटन समारोह में एथलीट बेहद उत्साहित थे और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शानदार रहीं।

(साभार - चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/