12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले दुनिया भर में भारतीय मिशनों ने योग सत्र किए आयोजित

कुवैत सिटी, 20 जून (आईएएनएस)। दुनिया भर में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए दुनिया के अलग-अलग कोने में योग संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कई भारतीय डिप्लोमैटिक मिशन ने शनिवार को 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में पूरे स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और आंतरिक तालमेल की अहमियत पर जोर दिया गया।

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इस साल का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन रविवार को किया जाएगा। इसकी थीम "योगा फॉर हेल्दी एजिंग" है, जो पीढ़ियों तक स्वास्थ्य, ज्यादा सक्रिय और खुशहाल जिंदगी में योग के योगदान पर केंद्रित है।

इस मौके पर, कुवैत में भारतीय दूतावास ने शनिवार को बुलेवार्ड क्रिकेट स्टेडियम में एक योग सत्र का आयोजन किया। यह कुवैत में 19 जून से शुरू हुए 3-दिन के योग कार्यक्रम का हिस्सा है।

भारतीय दूतावास के अनुसार, कुवैत भर से डिप्लोमैट्स, सरकारी अधिकारियों, कम्युनिटी लीडर्स, स्टूडेंट्स और योग के शौकीनों समेत 2200 से ज्यादा लोगों ने योग सत्र में हिस्सा लिया।

इस कार्यक्रम में पद्मश्री और कुवैत योग कमेटी की अध्यक्ष शेखा शैखा अल सबाह और पद्म श्री और सऊदी अरब में अरब योग फाउंडेशन की फाउंडर और एशियन योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन की अध्यक्ष नौफ मारवाई शामिल हुए।

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले, फिनलैंड में भारतीय दूतावास और फिनिश-इंडियन सोसाइटी सुओमी-इंटिया सेउरा ने मिलकर आर्कटिक सर्कल पर फिनलैंड के रोवेनेमी शहर के औनास्वारा में मिडनाइट योग सत्र का आयोजन किया।

फिनलैंड में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, “'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' थीम के तहत मनाया गया यह कार्यक्रम, आर्कटिक में आधी रात को सूरज डूबने के अनोखे नजारे के बीच योग के हमेशा रहने वाले फायदों का जश्न मनाने के लिए प्रतिभागियों को एक साथ लाया।”

इस बीच, जश्न के हिस्से के तौर पर, फिलीपींस में ना हील संगठन ने भारतीय दूतावास के साथ मिलकर मनीला में बजट और प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर योग सत्र का आयोजन किया।

फिलीपींस में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, “इस सत्र में योग करने वालों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। यह भारत और फिलीपींस के नेतृत्व में साझा विजन के हिसाब से लोगों के बीच कनेक्शन को मजबूत करने की दिशा में एक और अच्छा कदम था।”

आने वाले योग सेलिब्रेशन से पहले, भारतीय उच्चायोग और सिवा में स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर ने फिजी म्यूजियम में एक योग सत्र का आयोजन किया।

सिवा में भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर पोस्ट किया, “इस सत्र में योग के जरिए संतुलित जीवनशैली, मानसिक स्वास्थ्य और मन की शांति के महत्व पर जोर दिया गया। योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि स्वस्थ और तालमेल वाली जिंदगी जीने का एक तरीका है।”

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले, बोगोटा में भारतीय दूतावास ने कोलंबिया में क्यूसेजर बिल्डिंग में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए एक खास योग सत्र का आयोजन किया।

अमेरिका में, सिएटल और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में योग सत्र का आयोजित किए गए, जिसमें योग की हमेशा रहने वाली जरूरत और पूरी सेहत के लिए इसके योगदान पर जोर दिया गया।

समारोह की झलकियां साझा करते हुए, सिएटल में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, “सिएटल 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी कर रहा है! जैसे-जैसे हम 21 जून के करीब आ रहे हैं, स्पेस नीडल से लेकर पैसिफिक साइंस सेंटर और सिएटल वॉटरफ्रंट तक सिएटल की मशहूर जगहों पर योग सत्र आयोजित किए गए!”

न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने ब्रोंक्स कम्युनिटी कॉलेज के साथ मिलकर आने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्टूडेंट्स के साथ एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया।

--आईएएनएस

केके/एएस