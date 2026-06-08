10 भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को 2026 किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट में मिली पहचान

कैनबरा, 8 जून (आईएएनएस)। 2026 किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट में 10 भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को शामिल किया गया है। इन लोगों को ऑस्ट्रेलियाई समाज में उनकी खास सेवा और योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है।

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2026 किंग्स ऑनर्स लिस्ट में सामुदायिक सेवा, चिकित्सा, विज्ञान, शिक्षा, लोक प्रशासन, रक्षा, खेल और कला में शानदार सेवा और उपलब्धि के लिए 948 ऑस्ट्रेलियाई लोगों को शामिल किया गया है। लिस्ट में कई जाने-माने भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई लोगों को 'मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया' (ओएएम) और उससे भी बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो ऑस्ट्रेलियाई समाज में भारतीय समुदाय के बढ़ते योगदान को दिखाता है।

'द ऑस्ट्रेलिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट में शामिल भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों में प्रोफेसर वलसम्मा इपेन (एओ), डॉ. अभिषेक कुमार वर्मा (ओएएम), डॉ. दिलीप कुमार गहनकारी (ओएएम), प्रोफेसर बालासुब्रमण्यम वेंकटेश (एएम), नोशिर ईरानी (ओएएम), चेथिकाड ओमन थॉमस (ओएएम), उषा किरण चंद्रा (ओएएम), डॉ. अतुल कुमार गर्ग (ओएएम), सौरभ मिश्रा (ओएएम) और बिजिंदर दुगल (ओएएम) शामिल हैं।

इन्हें को चिकित्सा, मनोचिकित्सा, समुदाय नेतृत्व, व्यापार, बुजुर्गों की देखभाल और बहुसांस्कृतिक जुड़ाव में उनकी शानदार सेवा के लिए सम्मानित किया गया है।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायोग ने सोमवार को भारतीय मूल के उन 10 ऑस्ट्रेलियाई लोगों को बधाई दी, जिन्हें 2026 किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट में शामिल किया गया है।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "किंग्स बर्थडे ऑनर्स ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक है, जो देश के लिए खास सेवा और बेहतरीन योगदान को पहचान देता है। 2026 किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट में शामिल भारतीय मूल के 10 ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दिल से बधाई।"

मेलबर्न के कम्युनिटी लीडर चेथिकाड ऊम्मन थॉमस को विक्टोरिया के भारतीय समुदाय की सेवा के लिए ओएएम मिला। यह सम्मान उनके 50 साल से ज्यादा के नेतृत्व और संस्था बनाने के काम को देखते हुए दिया गया। वे 1969 में ऑस्ट्रेलिया आए और अपनी जिंदगी नए प्रवासियों का समर्थन करने और सामुदायिक जुड़ाव को मजबूत करने में लगा दी।

उन्होंने 1976 में मलयाली एसोसिएशन ऑफ विक्टोरिया की स्थापना की, ऑस्ट्रेलिया इंडिया सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया के नेता के तौर पर काम किया, विक्टोरियन इंडियन कम्युनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया और विक्टोरिया में भारतीय ऑर्थोडॉक्स चर्च नेटवर्क बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनके काम ने सांस्कृतिक, दान और आस्था पर आधारित संस्थाएं बनाने में मदद की, जो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सेवा करती रहती हैं।

बच्चों और किशोरों की जानी-मानी मनोविज्ञान की प्रोफेसर वलसम्मा इपेन को मनोचिकित्सा, तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान, बच्चों और किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा में उनकी सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (एओ) का अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में अपने काम के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं।

इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट प्रोफेसर बालासुब्रमण्यम वेंकटेश को क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इन्फेक्शन कंट्रोल और उच्च शिक्षा में काम के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (एएम) का सदस्य नियुक्त किया गया है।

मेलबर्न के जनरल प्रैक्टिशनर डॉ. अभिषेक कुमार वर्मा को मेडिसिन और मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी सर्विस के लिए ओएएम से सम्मानित किया गया है।

द ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉ. वर्मा को क्लिनिकल गवर्नेंस, मेडिकल एजुकेशन और हेल्थकेयर रेगुलेशन में लीडरशिप और माइग्रेंट हेल्थ में सर्विस के लिए पहचान मिली है।

गोल्ड कोस्ट के प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन डॉ. दिलीप कुमार गहनकारी को प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में उनके काम के लिए ओएएम से सम्मानित किया गया है।

'द ऑस्ट्रेलिया टुडे' की रिपोर्ट के अनुसार, मेलबर्न स्थित उद्यमी और सामुदायिक नेता सौरभ मिश्रा को समाज सेवा के लिए ओएएम (ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल) से सम्मानित किया गया।

सिडनी के कम्युनिटी वॉलंटियर नोशिर ईरानी को कम्युनिटी के लिए उनकी सेवा के लिए ओएएम से सम्मानित किया गया है। उन्हें न्यू साउथ वेल्स में मल्टीकल्चरल ऑर्गनाइजेशन, वॉलंटियर सर्विस और सिविक एंगेजमेंट में उनकी लीडरशिप के लिए पहचाना गया है।

डॉ. अतुल कुमार गर्ग को पड़ोस सुरक्षा पहलों, बहुसांस्कृतिक सहभागिता और सामाजिक सेवा कार्यों में उनके योगदान के लिए ओएएम (ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल) से सम्मानित किया गया है। उन्होंने नेबरहुड वॉच और भारतीय सामुदायिक संगठनों में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाते हुए समाज के कल्याण और सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

क्वींसलैंड की कम्युनिटी लीडर उषा किरण चंद्रा को कल्चरल फेस्टिवल, ग्लोबल ऑर्गनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन (जीओपीआईओ) क्वींसलैंड और मल्टीकल्चरल पार्टिसिपेशन और सिविक एंगेजमेंट को बढ़ावा देने वाले पहल के जरिए भारतीय समुदाय की सेवा के लिए सम्मानित किया गया है।

सिडनी में रहने वाली कम्युनिटी एडवोकेट बिजिंदर दुगल को बुजुर्गों की भलाई के लिए उनकी सेवा के लिए ओएएम मिला है। वह एएएसएचए ऑस्ट्रेलिया फाउंडेशन की को-फाउंडर हैं और उन्होंने एक्टिव एजिंग, डिमेंशिया अवेयरनेस, बुजुर्गों के अधिकारों की शिक्षा और सोशल इन्क्लूजन पर फोकस करने वाले प्रोग्राम के जरिए बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियाई लोगों की भलाई के लिए काम किया है।

--आईएएनएस

केके/एबीएम