युवाओं में नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक बड़ी चुनौती: कर्नाटक के डिप्टी सीएम

तुमकुरु, 27 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने शनिवार को नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई और चेतावनी दी कि युवाओं को नशे की लत में फंसाने के लिए सुनियोजित कोशिशें की जा रही हैं।

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उन्होंने इसे समाज के सामने एक बड़ी चुनौती बताते हुए युवाओं से नशीले पदार्थों से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली के लिए खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।

तुमाकुरु के टाउन हॉल में तुमाकुरु जिला प्रशासन के सहयोग से कर्नाटक ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित 'ओलंपिक डे रन' को हरी झंडी दिखाने के बाद बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि दुनिया भर में युवा पीढ़ी पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग का असर तेजी से गंभीर होता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि युवाओं को निशाना बनाने और उन्हें नशीली दवाओं के दुरुपयोग के जाल में फंसाने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं, जो समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। अधिक जागरूकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उन्होंने छात्रों और युवाओं से अपील की कि वे नशे का शिकार होने के बजाय अपनी ऊर्जा को खेलों और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं।

डिप्टी सीएम परमेश्वर ने कहा कि हर साल मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस शांति, सद्भाव और भाईचारे के मूल्यों को बढ़ावा देता है। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि कर्नाटक ओलंपिक संघ ने इस साल के कार्यक्रम की मेजबानी के लिए तुमाकुरु को चुना है और कहा कि ऐसे कार्यक्रम लोगों, विशेषकर युवाओं को फिटनेस और खेल गतिविधियों को जीवन शैली के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

जिले में खेलों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, परमेश्वर ने कहा कि तुमाकुरु जो पहले से ही एक शैक्षिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, उसको विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे और एथलीटों के लिए बेहतर सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से कर्नाटक के प्रमुख खेल शहरों में से एक के रूप में विकसित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को 42 एकड़ जमीन आवंटित की है और परियोजना की आधारशिला पहले ही रखी जा चुकी है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर का व्यायामशाला पहले ही स्थापित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम और आधुनिक स्विमिंग पूल के निर्माण की भी योजना बना रही है ताकि खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

परमेश्वर ने कहा कि अमनिकेरे में एक कयाकिंग अकादमी स्थापित की गई है, जहां युवा एथलीट पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तुमाकुरु के एथलीटों ने 17 जून को आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कयाकिंग प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते, जिसे उन्होंने जिले के लिए गर्व की बात बताया।

--आईएएनएस

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