युवाओं के नए विचार और नई ऊर्जा हमारे लिए अमूल्य: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर, 28 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करने के लिए पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है, चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो या रोजगार और स्वरोजगार।

Read More

उन्होंने कहा कि राज्य की 'डबल-इंजन' सरकार पेपर लीक के खिलाफ पक्के एक्शन, रिकॉर्ड सरकारी भर्ती, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और स्किल डेवलपमेंट की बेहतर पहल के जरिए युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य बना रही है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित सपनों की उड़ान कार्यक्रम के दौरान युवाओं से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि विचारशील, अनुशासित और मूल्यों से प्रेरित युवा एक विकसित भारत और एक विकसित राजस्थान की नींव बनाते हैं।

उन्होंने कहा कि युवा नए आइडिया और नई एनर्जी से भरे होते हैं, और सरकार उनके साथ जुड़ती है, उनके कीमती सुझावों को राज्य के बजट में शामिल करती है।

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीम, प्रोग्राम और पॉलिसी को और बेहतर बनाने के लिए ऐसी बातचीत जरूरी है, और राज्य सरकार युवाओं की उम्मीदों और सुझावों के आधार पर अपने भविष्य के प्लान बना रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माता-पिता बच्चे के पहले मार्गदर्शक होते हैं। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने माता-पिता से समर्पण, कड़ी मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी के मूल्यों को आत्मसात करे और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करे।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजस्थान के युवाओं की क्षमता बहुत ज्यादा है और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित देश के विजन के मुताबिक हर युवा को मौके, पहचान और अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले, यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

सीएम शर्मा ने कहा कि पिछले ढाई साल में राज्य सरकार ने 1.78 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी देकर युवाओं की उम्मीदों को पूरा किया है। अभी लगभग 51,000 पोस्ट के लिए भर्ती चल रही है, जबकि 80,000 से ज्यादा वैकेंसी को कैलेंडर में शामिल किया गया है। 70,000 पोस्ट के लिए भर्ती की तैयारी भी चल रही है। इसके अलावा, प्राइवेट सेक्टर में लगभग 4.5 लाख नौकरी के मौके पैदा हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कानूनों को मजबूत करके और पारदर्शी एवं सुरक्षित भर्ती प्रक्रिया पक्का करके पेपर लीक के प्रति जीरो-टॉलरेंस का तरीका अपनाया है।

पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई गई, जिससे पेपर लीक और उससे जुड़ी गड़बड़ियों में शामिल 569 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना किसी पेपर लीक के 410 परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार उद्यमिता और स्व-रोजगार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है ताकि राजस्थान के युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले न होकर नौकरी देने वाले बनें।

राजस्थान स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत अब तक 4,623 स्टार्टअप रजिस्टर किए गए हैं, जबकि 1,062 स्टार्टअप को आईस्टार्ट फंड के तहत 34 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल मदद मिली है। 988 स्टार्टअप की भागीदारी के साथ नौ स्टार्टअप प्रोग्राम पूरे हो चुके हैं।

राज्य सरकार ने स्टेट स्किल पॉलिसी-2025 और यूथ पॉलिसी भी पेश की है।

स्पोर्ट्स में राजस्थान की बढ़ती अहमियत पर प्रकाश डालते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है, एकेडमी बना रही है, उभरते टैलेंट को बढ़ावा दे रही है और एथलीटों के लिए बेहतर सुविधाएं दे रही है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम पूरे राज्य में लागू की जा रही है, जबकि राजस्थान खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की भी मेजबानी कर रहा है। इसके अलावा, 17 नए खेलो इंडिया सेंटर बनाए जा रहे हैं, और 41 जिला हेडक्वार्टर पर रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई गई हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा, खेल, स्टार्टअप, माय भारत और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से जुड़े युवाओं से बातचीत की। उन्होंने उनकी उपलब्धियों, उम्मीदों और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा।

इस मौके पर उन्होंने सपनों की उड़ान लोगो डिजाइन कॉम्पिटिशन भी लॉन्च किया। हिस्सा लेने वालों ने उत्साह से मुख्यमंत्री से बातचीत की, ग्रुप फोटो खिंचवाईं और सेल्फी के लिए कहा, जो उन्होंने तुरंत मान लीं।

बातचीत के दौरान, नीट में ऑल इंडिया थर्ड रैंक हासिल करने वाले उपलक्ष्य गोयल ने कहा कि कड़ी मेहनत, लगन, अनुशासन और माता-पिता और टीचरों का मार्गदर्शन निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाता है।

माय भारत के स्वयंसेवक स्वरूपदान चरण ने कहा कि माय भारत पोर्टल युवाओं के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और उन्होंने सभी युवाओं को इस पहल का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट रशिका शर्मा ने सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये योजनाएं युवाओं को अनुसंधान करने और ज्ञान के नए क्षेत्रों का पता लगाने में सक्षम बना रही है।

बीएससी की छात्रा रेखा ने पेपर लीक के खिलाफ सरकार की निर्णायक कार्रवाई की सराहना की और राज्य में भर्ती परीक्षाओं के पारदर्शी और निष्पक्ष संचालन की प्रशंसा की।

--आईएएनएस

डीकेपी/