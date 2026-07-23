यूसीसी सभी समुदायों के नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगा: मोहन यादव

इंदौर, 23 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बिल पास होने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को कानून का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इसे जनता का बहुत समर्थन मिला है और यह सभी समुदायों के नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगा।

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इंदौर दौरे पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा में बिल पेश करने से पहले लोगों से इस बारे में काफी सलाह-मशविरा किया था।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमने पूरे राज्य में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों से बात की और लगभग 10 लाख सुझाव मिले। यह कानून लोगों की राय को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसका मकसद हर नागरिक के लिए समान अधिकार पक्का करना है।

सीएम यादव ने कहा कि यूसीसी शादी, तलाक, मेंटेनेंस, उत्तराधिकार और विरासत जैसे मामलों को एक आम कानूनी ढांचे के तहत लाएगा जो सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।

उन्होंने कहा, "यह कानून हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बाकी सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होगा। यह कानून के सामने समानता पक्का करने और हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक कदम है।"

मुख्यमंत्री ने इस कानून को देश के स्वतंत्रता सेनानियों के विजन से जोड़ा और लंबे समय से रुके हुए सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को क्रेडिट दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं यूसीसी बिल पास होने पर मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां हर नागरिक को समान मौके मिलें और वे एक ही कानून के तहत रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह सपना सच हो रहा है।"

यूसीसी बिल को मध्य प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को लंबी बहस के बाद पास कर दिया।

सत्ताधारी भाजपा ने इसे एक ऐतिहासिक सुधार बताया, जिसका मकसद एक जैसा नागरिक कानून और जेंडर जस्टिस पक्का करना है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने इस कानून का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह भाजपा के सोच वाले एजेंडे से चलता है और भारत की अलग-अलग सोच वाली परंपराओं को दिखाने में नाकाम रहा है।

सीएम यादव ने इंदौर में लव कुश लेवल-2 ब्रिज की एक लेन का उद्घाटन किया और कहा कि शहर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नए बेंचमार्क सेट कर रहा है। उन्होंने डबल डेकर ब्रिज को मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक उदाहरण बताया।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी