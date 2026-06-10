यूपी सरकार के मंत्री बोले, प्रधानमंत्री ने हमेशा राष्ट्र सेवा, विकास, सुशासन और जन-कल्याण को प्राथमिकता दी

लखनऊ, 10 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने और पंडित जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने सहित अन्य मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी और मनोज पांडे ने प्रतिक्रिया दी।

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मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरीने आईएएनएस से कहा, "आज हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है। पीएम मोदी ने चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने हमेशा राष्ट्र सेवा, विकास, सुशासन और जन-कल्याण को प्राथमिकता दी है।"

बागपत में टेंट व्यापारी और उनके बेटे की हत्या पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, "राज्य सरकार इस मामले की गहन जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि दोषी पाए गए सभी लोगों की पहचान की जाए। उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।"

अखिलेश यादव ने राम मंदिर के दानपात्र में चोरी का आरोप लगाया है। इस पर भूपेंद्र सिंह ने कहा, "हमारे धार्मिक संस्थान, मंदिर और मठों के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा करने के लिए अखिलेश यादव एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन देश की जनता और हिंदू देवी-देवताओं को मानने वाले सजग हैं और समाजवादी पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कहा, "यह एक ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री का पूरा कार्यकाल भारत को बुलंदियों पर ले जाने वाला रहा है। पीएम मोदी के प्रयास से भारत आज दुनिया में तीसरी नंबर की आर्थिक व्यवस्था बन पाया है। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन प्रधानमंत्री के प्रयासों से मिल रहा है। 96 फीसदी से अधिक कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को आवास मिला है। अपने देश का सम्मान और सीमाओं की सुरक्षा प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से हो पाया है।"

--आईएएनएस

ओपी/वीसी