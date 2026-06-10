यूपी में कांग्रेस-सपा के बीच जुबानी जंग शुरू, अजय राय के बयान पर सपा का पलटवार

लखनऊ, 10 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस-सपा नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जहां इंडिया ब्लॉक दिल्ली में बैठक कर एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूपी में कांग्रेस-सपा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस को बरगद का पेड़ बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना चाहिए। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने पलटवार किया है।

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उदयवीर सिंह ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि अजय राय जो भी कह रहे हैं, वह उनके विचार हैं और कांग्रेस की अपनी समस्या है। समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। बैठक में इसके बड़े नेता शामिल हुए थे, उनके बीच जो भी बातें हुईं, वे अधिक महत्वपूर्ण हैं। उसी बातचीत के हिसाब से आगे की रणनीति तय की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इधर-उधर की बातचीत में वह विश्वास नहीं रखते और इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी नियमों का पालन करना होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उदयवीर सिंह ने कहा कि सरकार के मुताबिक रोजाना पुलिस पर हमले हो रहे हैं। प्रदेश में अपराध हो रहे हैं तो सीएम के दावे का क्या हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपराधी प्रदेश छोड़ दें? मुझे लगता है कि अपराधी भाजपा में शामिल हो गए हैं, जहां उन्हें संरक्षण मिल रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि जब पुलिस पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं और दबाव पड़ता है तो किसी गरीब का एनकाउंटर कर दिया जाता है। अगर कानून-व्यवस्था ठीक है तो अपराध कम करके दिखाएं और जनता को सुरक्षा देकर दिखाएं।

इससे पहले आईएएनएस से ही बातचीत में अजय राय ने कहा था कि कांग्रेस बरगद का पेड़ है, जिसे कोई न तो उखाड़ सकता है और न ही कमजोर कर सकता है। क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस का साथ देना चाहिए और कांग्रेस ही उन्हें छाया दे सकती है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी