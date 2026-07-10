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यूपी: एनसीडब्ल्यू प्रमुख विजया रहाटकर ने कन्नौज में पॉश, सुरक्षित कार्यस्थल प्रशिक्षण का नेतृत्व किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 10, 2026, 12:32 PM
यूपी: एनसीडब्ल्यू प्रमुख विजया रहाटकर ने कन्नौज में पॉश, सुरक्षित कार्यस्थल प्रशिक्षण का नेतृत्व किया

कन्नौज, 10 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) का निरीक्षण किया और यौन उत्पीड़न रोकथाम (पॉश) प्रशिक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व किया।

पॉश प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए राहटकर ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है जब प्रत्येक कार्यस्थल सुरक्षित, सम्मानजनक हो और समान अवसर प्रदान करे।

उन्होंने पॉश अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन, शिकायतों के पारदर्शी, गोपनीय और समयबद्ध समाधान, अनुपालन की नियमित निगरानी, ​​असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्थानीय समितियों (एलसी) के बारे में जागरूकता और नियोक्ताओं और कर्मचारियों की नियमित क्षमता निर्माण के लिए सक्षम और निष्पक्ष आंतरिक समितियों (आईसी) के गठन पर जोर दिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष ने कहा कि सुरक्षित कार्यस्थल न केवल एक कानूनी दायित्व है, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण की नींव भी है।

एनसीडब्ल्यू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में लिखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आज कन्नौज स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) का निरीक्षण किया, वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे महिलाओं को शीघ्र, संवेदनशील और प्रभावी सहायता सुनिश्चित करें।

एनसीडब्ल्यू ने आगे कहा कि इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित किए, नवजात शिशुओं के अन्नप्राशन समारोह और गोद भराई कार्यक्रम में भाग लिया और महिलाओं को मोबाइल फोन, बच्चों को चेक और विभिन्न संस्थानों को वैज्ञानिक उपकरण प्रदान किए।

गुरुवार को राहटकर ने कानपुर का दौरा किया और लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित पुलिसिंग, कार्यस्थल सुरक्षा, शिकायत निवारण, और महिला सशक्तिकरण के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का नेतृत्व किया।

कानपुर दौरे के दौरान, एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में 'महिला जनसुनवाई' का आयोजन किया और बाद में कानपुर मंडल के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ महिला सुरक्षा और कल्याण संबंधी मुद्दों पर चर्चा की।

शक्ति और सुरक्षा के उद्घाटन सत्र में राहटकर ने लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित पुलिसिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

--आईएएनएस

एमएस/