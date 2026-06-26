योजना भवन कैश कांड पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा सरकार को घेरा, जांच पर उठाए सवाल

जयपुर, 26 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के अध्यक्ष और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार को योजना भवन कैश कांड पर सरकार को घेरा।

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उन्‍होंने उस मामले की जांच को लेकर सवाल किया, जिसमें पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान जयपुर में राज्य सचिवालय के पास स्थित योजना भवन के बेसमेंट से 2.31 करोड़ रुपए कैश और लगभग एक किलो सोना बरामद हुआ था।

बेनीवाल ने प्रेस बयान के जरिए इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए इस घटना की कड़ी आलोचना की थी और इसे भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण बताया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में सरकार बनाने के बाद भाजपा इस मामले पर चुप रही है।

आरएलपी नेता ने पूछा कि जो मुद्दा पिछली कांग्रेस सरकार की आलोचना में भाजपा के लिए अहम था, उस पर राज्य में सरकार बदलने के बाद आगे कोई सार्वजनिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने पूछा कि क्या जांच किसी नतीजे पर पहुंची है और बरामद कैश व सोने के मालिक के बारे में जानकारी मांगी।

बेनीवाल ने इस मामले में शामिल लोगों की पहचान को लेकर भी सवाल उठाए और पूछा कि राज्य सरकार ने जांच के नतीजे सार्वजनिक क्यों नहीं किए। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह चुप्पी कुछ खास लोगों को बचाने के लिए है।

बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान की जनता को सच जानने का हक है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जांच की स्थिति स्पष्ट करने और मामले से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की अपील की।

योजना भवन से कैश बरामदगी का मामला तब राजनीतिक विवाद का विषय बन गया था, जब पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कैश और सोना बरामद हुआ था और विपक्षी दलों ने इसकी गहन जांच की मांग की थी।

बेनीवाल ने फिर कहा कि राज्य सरकार को तथ्य जनता के सामने रखने चाहिए और इस मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी