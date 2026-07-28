'यह सोचना बड़ी गलतफहमी है कि युवा विपक्ष के साथ हैं', पेपर लीक मामले में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद तेजस्वी सूर्या ने मंगलवार को 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2026' पर बहस के दौरान पेपर लीक होने के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने 'जेनजी' शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यह सोचना कि युवा विपक्षी पार्टियों के साथ हैं, इससे बड़ी कोई गलतफहमी नहीं हो सकती।

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इससे पहले दिन में, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने संशोधन बिल के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा ही कहा था, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कानूनी समाधान देकर इसे मुमकिन किया है।"

लोकसभा में सूर्या ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पेपर लीक मामलों में अब तक किसी को सजा नहीं हुई है क्योंकि यूपीए सरकार ने 2010 में ऐसा कोई बिल पास नहीं किया था।

भाजपा सांसद ने कहा, "छात्रों को समाधान चाहिए, नारे नहीं और यह बिल समाधान देता है। इसमें 30 साल की देरी हुई है, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा कानून पास हो रहा है।"

'सजा न होने' के बारे में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के सवाल का जवाब देते हुए, भाजपा सांसद ने कहा कि अब तक सजा इसलिए नहीं हुई क्योंकि इससे निपटने के लिए कोई खास कानून नहीं था।

'जेनजी' की भाषा का इस्तेमाल करते हुए सूर्या ने कहा, "परीक्षा प्रणाली को ठीक करना सिर्फ बड़ी चीज को ठीक करना है, 'सोर्स कोड' को ठीक करना है और सोर्स कोड को ठीक करना हमारी शिक्षा प्रणाली में पूरी तरह से बदलाव लाना है।"

इसके अलावा, भाजपा सांसद ने शिक्षा प्रणाली की आलोचना करने पर प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा, "आपने पिछले 34 सालों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू नहीं की। यह पुरानी शिक्षा प्रणाली है जिससे कोई मौलिक सोच पैदा नहीं हुई।"

सूर्या ने जोर देकर कहा, "रटकर सीखने की आदत भारत की शिक्षा प्रणाली का ढांचा बन गई है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से इस प्रणाली में पूरी तरह से बदलाव लाया जा रहा है।"

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एनडीए सरकार शिक्षा प्रणाली को बदल रही है, जो पिछले 34 सालों से लंबित थी।

इसके अलावा, भाजपा सांसद ने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की गैर-मौजूदगी पर सवाल उठाए और उन पर 'फोमो' का आरोप लगाया।

सूर्या ने आरोप लगाया, "वह (विपक्ष के नेता) सुर्खियों में आने के लिए प्रधानमंत्री के आवास के पास धरना देने गए थे।"

भाजपा सांसद ने राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कथित रीट पेपर लीक का जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी परीक्षा, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर, समान रूप से महत्वपूर्ण है। सपा सांसद अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए, सूर्या ने उस नकल-रोधी कानून का जिक्र किया, जिसे 1991-1992 के दौरान उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने लागू किया था।

उन्होंने कहा, "समाजवादी पार्टी ने इस कानून का विरोध किया था और उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद इसे हटा दिया था। उन्होंने गड़बड़ी को संस्थागत बना दिया था।"

इसके अलावा, सूर्या ने 'जेन-जी' अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "इस मुद्दे की वजह से विपक्ष को लगता है कि युवा उनके साथ हैं। इससे बड़ी गलतफहमी और कोई नहीं हो सकती।"

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम