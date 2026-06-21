योग समग्र स्वास्थ्य और कल्याण का वैश्विक मार्ग बन गया है: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल

इटानगर, 21 जून (आईएएनएस)। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनाइक ने रविवार को कहा कि योग आज भौगोलिक सीमाओं को पार कर चुका है और समग्र स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और संपूर्ण कल्याण के सार्वभौमिक मार्ग के रूप में विश्व स्तर पर अपनाया जा रहा है।

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इसी बीच, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के जांग में स्कूली बच्चों, भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), अधिकारियों और नागरिकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।

लोक भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेते हुए राज्यपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के शाश्वत सभ्यतागत ज्ञान की वैश्विक मान्यता है।

योग को भारत का मानवता को दिया गया एक महान उपहार बताते हुए उन्होंने कहा कि तनाव, चिंता, जीवनशैली संबंधी विकार और गतिहीन जीवन शैली से ग्रस्त इस युग में योग निवारक स्वास्थ्य देखभाल का एक सरल, किफायती और स्थायी तरीका प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि महामारी के बाद की दुनिया में इसका महत्व और भी बढ़ गया है, जहां मानसिक लचीलापन, भावनात्मक संतुलन और सकारात्मक जीवन जीना अनिवार्य हो गया है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए निर्धारित विषय 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि योग युवाओं सहित सभी आयु वर्ग के लोगों को जीवन भर शारीरिक फिटनेस, मानसिक सतर्कता, भावनात्मक कल्याण और आत्मनिर्भरता बनाए रखने में मदद करता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योग अच्छे स्वास्थ्य, शांत मन, सकारात्मकता और आंतरिक शक्ति को बढ़ावा देता है, जिससे यह केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन शैली बन जाता है। उन्होंने सभी आयु वर्ग के लोगों, विशेष रूप से युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की भी सराहना की, जिनके 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए प्रस्ताव के परिणामस्वरूप 175 देशों के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाया गया। निरंतर प्रयासों और वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के कारण योग एक विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है जो स्वास्थ्य, शांति और मानव एकता को बढ़ावा देता है।

समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, राज्यपाल ने प्रतिभागियों को अपनी पुस्तिका 'सामान्य स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए योग' की प्रतियां वितरित कीं।

--आईएएनएस

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