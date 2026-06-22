योगी आदित्यनाथ की सरकार में विकास हर क्षेत्र तक पहुंचा: जगदंबिका पाल

लखनऊ, 22 जून (आईएएनएस)। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में विकास अब गांव-गांव तक पहुंच गया है। पहले की सरकारों में विकास कुछ खास जगहों तक ही सीमित रह जाता था।

Read More

लखनऊ में आईएएनएस से बातचीत में जगदंबिका पाल ने कहा, “सपा सरकार में विकास सिर्फ सैफई, मैनपुरी और कन्नौज जैसे परिवारिक इलाकों तक सिमटा रहता था। बसपा सरकार में मायावती के गांवों तक ही विकास काम होता था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पूरे उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हो रहा है।”

उन्होंने कहा कि पहले सैफई में एम्स बनता था, लेकिन अब रायबरेली, पूर्वांचल समेत कई जगहों पर एम्स बन रहे हैं। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। बस्ती और अयोध्या में भी बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हवाई अड्डों की संख्या भी बढ़ाई गई है।

जगदंबिका पाल ने कहा, “पीएम मोदी का मंत्र है- ‘सबका साथ, सबका विकास’। योगी की डबल इंजन सरकार इसे धरातल पर उतार रही है। पहले की सरकारों में तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, लेकिन अब सभी योजनाओं का लाभ जाति-धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि जरूरत के आधार पर दिया जा रहा है।”

सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जगदंबिका पाल ने कहा, “उन्होंने जो दावा किया है कि (कांग्रेस-सपा) साथ लड़ेंगे, उससे साफ है कि कांग्रेस और सपा दोनों में आंतरिक मतभेद हैं। कांग्रेस 403 सीटों की तैयारी कर रही है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं ज्वालामुखी फूट रहा है। अस्तित्व बचाने के लिए दोनों पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं। इनके पास कोई सिद्धांत नहीं है। ये जनता के हित नहीं, सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन कर रहे हैं।”

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर उन्होंने कहा कि “तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। मुस्लिम वोट किसके पक्ष में जाएगा, इसकी होड़ मची हुई है।”

बसपा प्रमुख मायावती और सपा मुखिया अखिलेश पर तंज कसते हुए जगदंबिका पाल ने कहा कि मायावती पांच साल सिर्फ एक एजेंडे पर बात करती हैं। सपा पीडीए का एजेंडा लेकर चलती है और चुनाव के समय ब्राह्मणों की बात करती है। जनता सब जानती है कि ये सिर्फ वोट पाने के लिए किया जाता है। वहीं भाजपा सबका विकास करने के बारे में सोचती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से कहा था कि हम ‘सबका साथ, सबका विकास’ करेंगे।”

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी