जब सपा सरकार सत्ता में थी, तब महिलाओं को सम्मान मिला था: अवधेश प्रसाद

अयोध्या, 27 अगस्त (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने नेपाल त्रासदी और 'स्त्री सम्मान समृद्धि योजना' को लेकर प्रतिक्रिया दी है।

'स्त्री सम्मान समृद्धि योजना' को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "जब 2012 से 2017 तक हमारी सरकार सत्ता में थी, तब महिलाओं को सम्मान दिया गया था और मेरी देखरेख में समाज कल्याण विभाग के जरिए 55 लाख महिलाओं को पेंशन बांटी गई थी। जब अखिलेश के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी, तो महिलाओं, छात्रों, युवाओं और किसानों के विकास और सम्मान के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा।"

यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर अवधेश प्रसाद ने कहा, "जिस तरह से हत्याएं की जा रही हैं, जंगलराज कायम है। सीएम योगी की पकड़ पूरी तरह से ढीली हो गई है और अपराधी बेलगाम हैं। ऐसी स्थिति में जब प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था खत्म हो गई हो और खुलेआम हत्याएं हो रही हों तो सरकार को एक पल भी सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता।

नेपाल त्रासदी को लेकर अवधेश प्रसाद ने कहा, "यह वर्ष की सबसे दुखद घटना है, जिसमें अनगिनत लोगों की जान चली गई है और मौतों की खबरें लगातार आ रही हैं। मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और उनके परिवारों के साथ मेरी सहानुभूति है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारी सरकार मदद पहुंचाए।"

यूपी में बाढ़ की आशंका को लेकर अवधेश प्रसाद ने कहा, "पूरी तरह से चौकसी की जरूरत है। अधिकारी युद्ध स्तर से पूरी तरह से निगरानी में लग जाएं।

बता दें कि नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ के बाद महाराजगंज के निचलौल इलाके में बाढ़ का खतरा कम हो गया है, क्योंकि नारायणी नदी का जलस्तर घटने लगा है। वाल्मीकिनगर बैराज के सभी गेट खुले हुए हैं, जबकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सरकारी टीमें एहतियात के तौर पर प्रभावित गांवों पर नजर रखे हुए हैं।

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