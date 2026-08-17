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भारत समाचार

बंगाल एसटीएफ ने अल-कायदा की तर्ज पर जिहादी मॉड्यूल बनाने की कोशिश करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया

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बंगाल

कोलकाता, 17 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने अल-कायदा से प्रेरित होकर राज्य में जिहादी मॉड्यूल बनाने की कोशिश करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के आधार पर एसटीएफ अधिकारियों ने रविवार को दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ और बिरलापुर इलाके में छापेमारी की। भांगर से जनादुल बेग और बिरलापुर से शफीक शेख को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार, उन पर सोशल मीडिया पर देश और सरकार विरोधी प्रचार करने का आरोप है। इस संबंध में नोडाखाली पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। बाद में एसटीएफ ने मामले की जांच शुरू की।

जांच टीम के सूत्रों के अनुसार, आरोपियों ने 'मुगलेजम' और 'जेहाद की सबिबिल्ला' नाम से दो सोशल मीडिया पेज बनाए थे। आरोप है कि वे उन दो सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से देशविरोधी प्रचार कर रहे थे।

गिरफ्तार लोग सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने संगठन के विस्तार की भी कोशिश कर रहे थे। आरोप है कि वे आतंकवादी समूह अल-कायदा की विचारधारा से प्रेरित एक मॉड्यूल बनाने की कोशिश कर रहे थे। आरोपी सोशल मीडिया का उपयोग करके युवाओं की भर्ती की भी कोशिश कर रहे थे।

खुफिया सूत्रों के अनुसार, वे हथियार हासिल करने की भी कोशिश कर रहे थे।

हाल ही में राज्य एसटीएफ ने पूर्वी बर्दवान जिले में छापेमारी की और हमिम मंडल नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के समूह से संबंध होने का आरोप है।

पिछले हफ्ते, एसटीएफ ने उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा से पाकिस्तानी नागरिक वहाब आलम उर्फ ​​राणा रऊफ को पकड़ा था। उससे पूछताछ के बाद, कोलकाता के टोपसिया इलाके से मोहम्मद इजाज नाम के एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया।

शुरू में माना जा रहा है कि इजाज राणा के सहयोगी के तौर पर काम करता था। इस बार, जिहादी मॉड्यूल बनाने की कोशिश करने के आरोप में एसटीएफ ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम