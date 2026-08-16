आशीष बनर्जी के निधन पर ममता बनर्जी ने जताया दुख, बोलीं- लगातार राजनीतिक दबाव ने बढ़ाया मानसिक तनाव

कोलकाता, 16 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व मंत्री और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि आशीष बनर्जी का निधन उन्हें भीतर तक विचलित करने वाला है। उनके अंतिम दिनों में झेले गए मानसिक और भावनात्मक दबाव ने इस त्रासदी को और पीड़ादायक बना दिया।

ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि आशीष बनर्जी ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा अध्यापन और समाज सेवा में समर्पित किया। वह अपने विनम्र स्वभाव और रामपुरहाट तथा बीरभूम के लोगों के साथ करीबी जुड़ाव के लिए जाने जाते थे।

उन्होंने कहा कि पांच बार विधायक रहे आशीष बनर्जी ने रामपुरहाट के विकास के लिए लगातार काम किया और क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण कार्य किए। वह विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और चेयरमैन भी रहे।

ममता बनर्जी ने कहा कि लंबे समय तक सार्वजनिक सेवा करने के बावजूद आशीष बनर्जी को बार-बार बदनाम किया गया, उन पर झूठे आरोप लगाए गए और लगातार दबाव का सामना करना पड़ा।

उन्होंने कहा, “उन्होंने जिस तरह के उत्पीड़न और मानसिक दबाव का सामना किया, वह हम सभी को लगातार राजनीतिक दुश्मनी की मानवीय कीमत पर सोचने के लिए मजबूर करता है।”

इससे पहले रविवार दोपहर को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने आशीष बनर्जी की मौत के पीछे किसी तरह के ‘ब्लैकमेलिंग प्रेशर’ की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि इस पहलू की भी जांच होनी चाहिए।

सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि विधानसभा चुनाव के बाद आशीष बनर्जी अपनी ही पार्टी के भीतर कथित अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि आशीष बनर्जी ने ममता बनर्जी से दूरी बना ली थी और उनके द्वारा गठित एक समिति से भी इस्तीफा दे दिया था।

उन्होंने आशंका जताई थी कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर मौजूद भ्रष्ट लोगों ने संभवतः उन्हें डराया-धमकाया हो या किसी ने उन्हें ब्लैकमेल किया हो। सुवेंदु अधिकारी ने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आशीष बनर्जी के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों का भी उल्लेख किया था।

उन्होंने कहा था कि मामले की उचित जांच की जाएगी और आशीष बनर्जी के सुसाइड नोट तथा मोबाइल फोन की जांच की जाएगी।

ममता बनर्जी ने आशीष बनर्जी के परिवार, प्रियजनों, पूर्व छात्रों और उनके असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी।

--आईएएनएस

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